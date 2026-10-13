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Slovenske kinematografe zavzeli mladi superjunaki

Ljubljana, 13. 10. 2026 20.43 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Maks, Liza, Robi, Olga, Oskar in Štefan v filmu Priročnik za superjunake

Si predstavljate, da obstaja priročnik, s pomočjo katerega se lahko prelevite v superjunaka? No, otroci so ga nedavno dobili. Pretekli vikend je v kinematografe po Sloveniji prispel animirani film z naslovom Priročnik za superjunake. Zgodba o desetletni deklici, ki je v šoli deležna vrstniškega nasilja, a se s pomočjo posebne knjige prelevi v superjunakinjo, je navdušila številne.

Če do sedaj niste vedeli, kako postati superjunak, vam lahko pri tem pomagajo otroci. No, vsaj tisti, ki so si pretekli konec tedna ogledali animirani film Priročnik za superjunake, s pomočjo katerega se desetletna deklica, ki je v šoli deležna vrstniškega nasilja, prelevi v superjunakinjo.

Glavna junakinja Liza
Glavna junakinja Liza
FOTO: Arhiv organizatorja

Družinski dnevi v večjih kinematografih po Sloveniji so tako ponudili prav posebne učne urice o tem, kaj je v življenju pomembno, premiera filma pa je sovpadala s tednom otroka. "Sporočilo risanke je, da se supermoči skrivajo v majhnih dejanjih, da sta potrebna pogum in prijaznost, ker prijaznost odpira vrata do vseh supermoči. In niso vedno potrebna ogrinjala, maske in čarobne paličice, ampak da smo to, kar smo in smo prijazni," je ob tem povedala Anja Vogrič, predstavnica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Anja Vogrič na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
Anja Vogrič na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
FOTO: Sandi Fišer

Prav vsi gledalci posebne nedeljske projekcije v ljubljanski Odiseji so se pred premiero lahko v foto kotičku prelevili v superjunake, najmlajši so izdelovali superjunaške maske in barvali superjunake ter se predali domišljiji v animirani avanturi. Na posebno projekcijo so prišli tudi igralci, ki so glavnim junakom posodili svoje glasove.

Na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
Na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
FOTO: Sandi Fišer

Urša Kavčič je posodila svoj glas glavni junakinji Lizi, ki se po njenih besedah iz zelo boječe deklice prelevi v zelo pogumno dekle in se bori za dobro. "Sporočilo risanke mi je zelo pri srcu, in to je, da smo drug do drugega prijazni, da držimo skupaj, ker samo tako lahko premagamo največje zlo. Definitivno priporočam ogled risanke in upam, da boste tako uživali, kot smo mi," je povedala.

Maša Tiselj in Urša Kavčič na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
Maša Tiselj in Urša Kavčič na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
FOTO: Sandi Fišer

Maša Tiselj je svoj glas posodila Rebeki, ki je na prvi pogled negativka, a ima za sabo težko zgodbo ter je kompleksen in pomemben lik. "Če bi bila danes stara deset let, bi si želela biti Superman, ker je najmočnejši. In če bi jutri imela katero koli supermoč, bi si izbrala nevidnost. Včasih kar prav pride, da človek malo izgine in bi me še zanimalo, kaj bi ljudje govorili o meni, ko me ni zraven," je razkrila.

Na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
Na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
FOTO: Sandi Fišer

Enemu od fantov, ki ustrahujejo Lizo, pa je svoj glas posodil Boris Car. "V risanki sem Robi, ki pa ni superjunak, temveč moje čisto nasprotje. Jaz sem bil kot otrok zelo priden kot Liza, in ne kot ta nasilnež," je igralec opisal svoj lik, po ogledani animaciji, ki je kot skandinavska animacija zanj precej bolj umirjena, pa jo priporoča vsem, da si jo ogledajo.

Srđan Milovanović na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
Srđan Milovanović na družinskem dnevu filma Priročnik za superjunake v Odiseji
FOTO: Sandi Fišer

Da je film zelo navdihujoč, pa se je strinjal tudi Srđan Milovanović, ki je tokrat posodil glas več animiranim junakom. "Priporočil bi ga vsem, ki iščejo navdih, kako se soočati z vrstniškim nasiljem. Ter kako to spremeniti in kako si pomagati, če ste slučajno žrtev najstniškega nasilja ali pa kako spremeniti svoje obnašanje, če ste na drugi strani. Vsi smo lahko superjunaki, če smo malo bolj prijazni drug do drugega," je še dodal.

Maks, Liza, Robi, Olga, Oskar in Štefan v filmu Priročnik za superjunake
Maks, Liza, Robi, Olga, Oskar in Štefan v filmu Priročnik za superjunake
FOTO: Arhiv organizatorja

O zgodbi filma Priročnik za superjunake:

Desetletna Liza, ki se je preselila v mesto Rožengrad in je v šoli tarča vrstniškega nasilja, najde knjigo, ki jo nauči, kako postati superjunakinja. Kot Rdeča maska se mora soočiti z neusmiljenim kriminalnim šefom, ki hoče uničiti mesto, ter s svojimi strahovi in hkrati spoznati, da se pravo junaštvo skriva v sočutju in pogumu.

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