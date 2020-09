Slovenske serije za salve smeha: na voljo ogled prvih epizod

Jesenski čas s seboj prinaša krajše dni, nižje temperature in predvsem bolj nestanovito vreme. In kaj je v tem času boljšega kot druženje na kavču pod toplo deko, s čajem v rokah in dobro serijo? Za boljšo voljo, lepši dan in bolj barvito jesen vas vabimo k ogledu nekaterih najbolj priljubljenih domačih humorističnih serij.

Dobra serija pomeni dobro družbo in le kdo se ne bi hotel družiti z odličnimi igralci kot soJurij Zrnec, Janez Škof in Jernej Šugman, ki se pojavita v kar dveh od štirih serij? Naj vas slovenske humoristične serije popeljejo v brezskrbno okolje, polno smeha in zabave.

icon-expand Slovenske serije za bolj zabavno jesen. FOTO: POP TV

Naša mala klinika Serijo, ki velja za eno najbolj priljubljenih humorističnih serij pri nas, je pred več kot 15 leti slovenskemu občinstvu predstavil eden in edini Branko Đurić - Đuro. Zbral je nekatere najboljše slovenske igralce, jim dodelil vlogo in tako se je začela zabava. Sebastian Cavazza, Jože Hočevar - Rifle, Janez Škof, Jurij Zrnecin Gojmir Lešnjak so samo nekatera imena enkratne zasedbe. Tokrat vam na 24ur.com ponujamo ekskluzivni ogled prve epizode priljubljene klinike, vse ostale epizode pa so na voljo tudi na VOYO.

Čista desetka Še ena mojstrovina izpod 'peresa' genialnega Branka Đurića - Đura. V seriji spoznamo zanimive stanovalce in lastnico. Mama Slavica je največja šefica, popolnoma prepričana, da se svet vrti okrog nje. Najraje ima sina Slavka, takoj za njim pujsa Žarka in mladega ljubimca Mirka. Pod isto streho živijo tudi zmedena blondinka Vesna, zaguljena Betka, dobrodušni Boris, skrivnostni Rajko, gosposki Erik in redkobesedni Scao Tan. Skupaj so zanimiva druščina, ki je povezana tako v dobrem kot v slabem. V glavnih vlogah so se izkazali Ajda Smrekar, Urška Vučak, Kristijan Guček, Sandi Pavlin, Jure Henigman in drugi. Celotno serijo si lahko predvajate na VOYO.

Lepo je biti sosed Lepo je biti sosed je slovenska igrana televizijska serija, v kateri so se v glavnih vlogah predstavili Aljoz Svete, Vesna Pernačič Žunić, Gorazd Žilavec in Maša Židanik Bjelobrk. Serija pripoveduje zgodbo o dveh sosedskih družinah, ki imata dobre medsebojne odnose. Eno od družin sestavljajo Beno, Žuža in Lidija, drugo družino pa Ivan, Silvika in Tibor. Tudi to serijo vam na 24ur.com omogočamo brezplačen ogled prve epizode. Vse ostale epizode pa najdete na VOYO.