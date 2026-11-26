Nagrade Clio, ki jih je leta 1971 ustanovila revija The Hollywood Reporter, slavijo vrhunsko kreativnost v filmu, televiziji in pretočnih vsebinah. Zmagovalce so 19. novembra razglasili v gledališču Dolby Theatre v Hollywoodu, kjer podeljujejo oskarje. V Sloveniji je film premiero doživel ekskluzivno na VOYO, v partnerstvu s PRO PLUS, POP TV in pobudo Modri Junaki.

Moj svet z ADHD: Aljoševa zgodba je osvojil pomembno nagrado. FOTO: VOYO

"Osvojiti zlato na enih najbolj ikoničnih ameriških kreativnih nagradah je izjemna čast. Čudovito je videti Slovenijo med zmagovalci na mednarodnem prizorišču, ob boku največjih studiev, produkcijskih hiš in pretočnih platform na svetu," je dejal Kirill Karnovich-Valua, režiser filma in kreativni direktor studia Digital Da Vincis.

Osebni hibridni dokumentarec, ki združuje posnetke z mobilnega telefona in animacijo z umetno inteligenco, skozi zgodbo očeta in sina Aljoše, ki oba živita z ADHD, razlaga na razumljiv in iskren način nevrodivergentnost in pomaga odpravljati stigmo duševne bolezni.