Slovenski film Elvis Škorc bo premiero doživel v Nemčiji

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimata kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegova starša ločita, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Celovečerni mladinsko-družinski film Elvis Škorc na humoren način razkriva zapleten svet fanta, ki že od malega sanja, da bo postal izumitelj. Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

Scenarij je po istoimenskem romanu napisala mladinska pisateljica in scenaristka Janja Vidmar. "Mladi gledalci se bodo v Elvisovi zgodbi zlahka prepoznali, starejši pa se bodo spomnili svojih lastnih mladostnih izzivov," so besede režiserja povzeli pri SFC.

Jurjaševič je film opisal kot zgodbo o simpatičnem junaku, ki išče svoje mesto v družini in med vrstniki. "Današnja mladina je povsem drugačna, ima druge interese in zdi se mi precej zrelejša. Igralci našega filma so čudoviti - z njimi se lahko pogovarjaš kot z odraslimi. Sodelujemo kot enakovredni partnerji," je dodal.

V filmu je glavno vlogo odigral Maks Peštaj Zevnik, po besedah katerega je Elvis "zelo dobrosrčen in naiven fant, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje". Ostale otroške vloge zasedajo tudi Frida Bratuš, Kiara Kenig, Til Pučko, Arne Duhovnik in Peter Perme. V vlogi mame je nastopila Iva Krajnc Bagola, vlogo očeta pa Matej Puc. Elvisovo babico igra Zvezdana Mlakar, vloga učitelja je pripadla Marku Mandiču.

Pri filmu so sodelovali direktor filma Matija Kozamernik, direktor fotografije Alexandr Šurkala s Slovaške, scenograf filma Niko Novak, oblikovalka maske Eva Uršič, kostumografinja Polonca Valentinčič, skladatelj Janez Dovč, montažer Jurij Moškon, snemalec zvoka Miha Rudolf in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producent filma je Radovan Mišić iz produkcijske hiše Fabula. Nastal je s finančno podporo SFC v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, koproducent je RTV Slovenija.

Slovensko občinstvo si bo film v kinematografih lahko ogledalo od druge polovice oktobra, svetovna premiera filma pa bo 3. oktobra.