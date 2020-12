Slovenski film Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca na dveh mednarodnih festivalih

Od 2. do 20. decembra poteka na daljavo 33. mednarodni festival »AFI European Union Show Case«, na katerem bo prikazan tudi celovečerni igrani film Jaz sem Frenk režiserja in scenarista Metoda Pevca.

To je drugi ameriški festival za film, ki je bil premierno prikazan letos marca v tekmovalnem programu filmskega festivala Cinequest.Tokrat si ga bo ameriško občinstvo lahko ogledalo od 15. do 20. decembra. Festival tako nadaljuje s svojo tradicijo in svojemu občinstvu prinaša najboljše iz evropske kinematografije, vsi filmi pa bodo na ogled v Marylandu, Virginiji in Washingtonu, številni tudi po vsej ZDA.

icon-expand Jaz sem Frenk FOTO: Željko Stevanić

Slovenci sodelovali tudi pri grškem filmu, ki je kandidat za oskarja za najboljši mednarodni film Na festivalu bo prikazanih 8 letošnjih evropskih kandidatov za oskarja za najboljši mednarodni film, med drugim tudiSadeži pozabe (Apples) grškega režiserja Christosa Nikoua, v katerem je udeležena tudi Slovenija. Gre za grško-poljsko-slovensko koprodukcijo, slovenska koproducenta sta Aleš Pavlinin Andrej Štritofiz produkcijske hišePerfo, pri filmu pa v tonski post produkciji sodelujejo še Sašo Kalan, Tom Lemajič in Rudi Jeseničnik. Film je bil premierno prikazan letos na beneškem filmskem festivalu, na 23. Festivalu Slovenskega filma pa je prejel vesno za najboljši zvok in vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo. Zmagal je tudi na letošnjem 31. festivalu Liffe.Slovenski kandidat za oskarja Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božičaje bil prikazan že na lanski izdaji tega festivala.

Jaz sem Frenk: tranzicijska zgodba o najdenih milijonih in politični ideologiji, ki razdvaja Od 8. do 31. decembra pa bo na daljavo potekal tudi 30. filmski festival Cottbus, kamor se je v sekcijo spektrum prav tako uvrstil Pevčev film Jaz sem Frenk, ki je tranzicijska zgodba o najdenih milijonih in politični ideologiji, ki razdvajajo tudi najtesnejše družinske vezi. Zgodba spremlja Frenka Mavriča, ki na zapuščinski razpravi po očetu ugotovi, da je pokojniku, ki je bil svojčas pomembna oseba v ozadju slovenskega osamosvajanja, na švicarskem bančnem računu ostalo nekaj milijonov pomanjkljivo opranega denarja. Frenkov nekoliko mlajši brat, ki se je pravočasno prilagodil družbenim spremembam, bi s pripadajočo dediščino brez predsodkov dokapitaliziral svoje poslovne ambicije. Frenk, ki ostaja zvest svojim socialističnim vrednotam, pa začne odkrivati nečedno ozadje te dediščine. Milijoni med bratoma vnamejo nepomirljiv spor, v katerem se odražajo številni družbeni konflikti sodobne Slovenije. Vloga Frenka Mavriča je pripadla Janezu Škofu, njegovega brata igra Valter Dragan. V filmu nastopa prepoznavna ženska zasedba: Katarina Čas, Mojca Partljič, Mojca Ribič, Anja Novak, Maruša Majer inNina Valič, pridruži pa se jim še cela vrsta drugih velikih igralskih imen, med njimi Radko Polič, Primož Pirnat, Davor Janjićin Uroš Smolej. Producent filma je Danijel Hočevariz produkcijske hiše Vertigo, koprodukcijski partnerji so Baš Čelik iz Srbije, Interfilm iz Hrvaške in Small Movesiz Severne Makedonije. Režiser Metod Pevec je v tekmovalnem programu manjšinskih hrvaških koprodukcij na letošnjem 67. festivalu v Puljuprejel zlato areno za režijo.

icon-expand Sadeži pozabe FOTO: Boo Productions 2

V tej sekciji je tudi bosanski kandidat za oskarja Quo Vadis Aida?,režiserkeJasmile Žbanić, ki je bil premierno predstavljen na festivalu v Benetkah. V tekmovalno sekcijo festivala se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Oaza srbskega scenarista in režiserjaIvana Ikića. Film je na letošnjem beneškem festivalu, kjer je imel tudi svetovno premiero, prejel nagrado za najboljši evropski film v sekciji Dnevi avtorjev (Giornate degli autori), ter nagrado za najboljši igrani film na filmskem festivalu v Zagrebu. V glavnih odraslih vlogah vzgojiteljev vidimo hrvaškega igralca Gorana Bogdana in našoMarušo Majer. Film je bil posnet v resničnem zavodu. V njem nastopajo mladi varovanci, ki so se prvič preizkusili v igranju. Oaza nas tako popelje v svet, od katerega vsi odvračamo pogled. Predstavi nam pretresljivo zgodbo o tem, kaj pomeni biti živ, zaželen in ljubljen, ter kako življenje vedno najde razpoke, skozi katere privre na plano. Gre za srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francosko koprodukcijo. Pri njegovem nastajanju je sodelovala slovenska produkcijska hiša Tramal Filmster producenta Miha Černec in Jožko Rutar. V sekciji, ki prikazuje drugo svetovno vojno od blizu si bo občinstvo lahko ogledalo legendarnoDolinu mirurežiserja Franceta Štiglica. Zgodnja klasika jugoslovanskega vojnega filma je igralcu Johnu Kitzmillerju leta 1957 prinesla nagrado za najboljšo moško vlogo v Cannesu in je bila ob svoji šestdesetletnici in v restavrirani različici leta 2016 kot prvi slovenski film predstavljena v prestižni sekciji Canske klasike.

icon-expand Dolina miru FOTO: arhiv Slovenske kinoteke