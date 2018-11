'Slovenski film je bolj zatežen kot neobremenjen'

Praznične dni bodo na KINO popestrili trije odlični slovenski filmi: To so gadi, Čefurji Raus in Vloga za Emo . O tem, zakaj smo ravno te uvrstili v izbor filmov, ki nam bodo polepšali te nekoliko morbidne praznike ter zakaj jih ne smemo zamuditi, smo se pogovarjali Damijanom Vinterjem , filmskim kritikom, publicistom in urednikom filmskega programa pri medijski hiši Pro Plus. Prav tako je pojasnil svoj pogled na stanje slovenskega filma in splošen sloves filma v času izjemne priljubljenosti serij.

Počitniški KINO program ob 20. uri: v petek Vloga za Emo, v soboto To so gadi, v nedeljo Čefurji raus.

1. Zakaj so se ravno ti filmi uvrstili v počitniški izbor filmov?

Gre za tri različne, a po svoje zelo karakteristične slovenske filme.

Klasična malomeščanska komedija To so gadiiz leta 1977 še vedno velja za enega najbolj priljubljenih domačih filmov. Nenazadnje se je skoraj petnajst let ponašal z rekordom najbolj gledanega slovenskega filma - tudi po zaslugi dvojice večkrat nagrajenih protagonistov, Milade Kalezić in Borisa Cavazze.

Režijski prvenecGorana Vojnovića Čefurji raus je sodobni portret današnje urbane mladine, ki si ga je ob njegovem predvajanju v domačih kinih ogledalo več kot 50.000 gledalcev in s katerim se je identificiral dobršen del odraščajoče populacije.

Vloga za Emo pa je eden uspešnejših, lahko bi rekli gverilskih filmskih poskusov, saj ta srednješolska drama o (ne)sprejetosti in težkih osebnih odločitvah ni bila deležna nobene podpore domačih stanovskih organizacij, si je pa film po zaslugi simpatij gledalcev prislužil naziv najbolj gledanega slovenskega filma v letu 2014.

2. Kaj imajo ti filmi skupnega in katere specifike imajo vsak zase?

Kot skupno lastnost bi lahko izpostavili tematiko odraščanja oziroma osamosvajanja. Resda so si vsi trije po svojem pristopu in filmskem izrazu še kako različni, a v vseh treh so v ospredju odraščajoči liki, ki se spopadajo z avtoriteto in okoljem ter si skušajo izboriti svoj prostor pod svobodnim soncem. Ta pot pa je, kot vemo, polna tako smeha kot solz, navdušenja in razočaranj, lahkotnosti in resnobnosti.

3. Slovenskega filma se drži nek sloves, da je 'zatežen'. Kje je slovenski film in kam gre?

Slovenski film nadaljuje svojo vlogo, kot pač to počne film kot oblika umetnosti v različnih okoljih in časovnih obdobjih. Torej, skozi oči avtorjev izraža pogled na svet okoli nas. Na dileme in vprašanja, ki jih poraja, ter na odgovore in rešitve. Predvsem pa nosi nek pečat nacionalnega melosa, ki je bolj zatežen kot neobremenjen. V vsakoletni filmski beri, resnici na ljubo, še vedno prevladujejo resnobne socialne in eksistencialne drame, tu in tam pa vznikne kakšna komedija, ki so je gledalci še posebej veseli.