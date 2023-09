Slovenski film Jezdeca kot kandidat za nominacijo za nagrado oskar

Film Jezdeca režiserja Dominika Menceja je slovenski predstavnik, ki se bo potegoval za kandidaturo za nagrado oskar za najboljši mednarodni celovečerni film 2024. Strokovna komisija je med drugim zapisala, da je prvenec zasluženo že prejel nemalo mednarodne pozornosti, zato je prav, da svoje pogumno potovanje okoli sveta nadaljuje.

Prvenec Dominika Menceja je film ceste, ki prevzame s pogumno izpovedano zgodbo in odlično zvočno podobo ter gledalce popelje na pustolovščino treh mladih posameznikov, ki iščejo svoj smisel. Režiser je uspel ustvariti prepričljivo vizualizacijo preproste, a ganljive pripovedi, v kateri zablestijo trije mladi igralci, Timon Šturbej, Anja Novak in Petja Labovič, ki s svojo igralsko energijo in prezenco zaokrožijo filmsko izkušnjo. "Film se osredotoča na popotovanje, na katerem se za vsakim ovinkom zaprašene ceste skrivajo nove težave, celotna ekipa pa je z njim dokazala, da je uspešno premagala tudi vse ustvarjalne ovire in gledalcem ponudila celovito filmsko izkušnjo," je komisija zapisala v utemeljitvi.

Jezdeca

Letošnjo strokovno komisijo se sestavljali oblikovalec zvoka Miha Jaramaz, filmski animator, režiser, producent Damir Grbanović, direktor fotografije Boj Nuvak, producentka Ida Weiss, producent Andrej Štritof, režiserka Sonja Prosenc, igralka Rina Pleteršek in oblikovalka maske Alenka Nahtigal, so sporočili z Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Kot so še zapisali, so skladno s pravili Akademije za filmsko umetnost in znanost pozvali strokovna društva s področja kinematografije, naj predlagajo svojega predstavnika za strokovno komisijo ter objavila poziv za prijavo filmov.