Slovenski film Kapa na festivalu za otroke in mladino Zlin

Gledalci si bodo lahko na mednarodnem filmskem festivalu za otroke in mladino Zlin ogledali prvi slovenski božični film, med drugim tudi v družbi scenaristke Saše Eržen in glavnih igralcev Kaje Podreberšek in Gaja Črniča , ki sta celovečerni film snemala prvič.

Zgodba filma Kapa je nastala izpod peresa scenaristke Saše Eržen, ki za otroke in mladino ustvarja že dobri dve desetletji, sodelovala je pri številnih lutkovnih predstavah, kot so Zlatolaska in trije medvedi, Ti loviš!, Karelčkove zgodbice. V slikanici Rozagroza in Plavalava na otrokom prijazen način razbija stereotipne poglede in predsodke, ki so povezani z vlogo moških in žensk v družbi.

Ustvarjalci filma sporočajo, da so odzivi pedagogov in predstavnikov svetovalnih služb predšolske in osnovnošolske vzgoje, ki so si film v Sloveniji že ogledali, izjemno pozitivni, saj film vidijo kot izjemno dobro izhodišče za pogovor o družini, sprejemanju drugačnosti, med vrstniškem nasilju, socialnih razlikah ter tudi odvisnosti od nevarnih substanc. Režiser Slobodan Maksimović se je s filmom približal otroškemu svetu, ki ga razume in z njim neguje otroško domišljijo. Kljub temu je tematika tega celovečerca večplastna, kar ga dela primernega tudi za starejše gledalce, ki v njem zaznajo različne družboslovne nianse, izzive sodobnih družin in časa nasploh.