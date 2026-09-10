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Slovenski filmarji z novimi nominacijami za mednarodne nagrade

Tivat, 10. 09. 2026 20.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Fantasy

Filmska in TV akademija jadranske regije je objavila nominacije za letošnje nagrade AFA. Med nominiranimi sta tudi slovenski filmski ustvarjalki Katarina Bogdanović - Kukla in Ester Ivakič, televizijska serija Pošast za železno zaveso režiserja Tomaža Gorkiča pa je nominirana za najboljšo serijo, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

V kategoriji za najboljši prvenec je Kukla nominirana za film Fantasy, ki je nastal pod okriljem produkcijske hiše December in je tudi letošnji slovenski kandidat za nominacijo za mednarodnega oskarja, režiserka Ester Ivakič pa s filmom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, ki je nastal pod okriljem produkcijske hiše Temporama.

Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo
Film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo
FOTO: Temporama

Med nominiranimi za najboljšo serijo pa je televizijska serija Pošast za železno zaveso, ki na podlagi zgodbe serijskega morilca Metoda Trobca osvetljuje ozadje tovrstnih dejanj. "Zavedanje, da med nami živijo pošasti, je eno od osnovnih pravil, kako se posameznik in družba srečata z anomalijo, kot je serijski morilec," je marca ob izidu serije za STA dejal režiser. Nastala je pod okriljem produkcijske hiše Zavod 666 Productions.

Preberi še Film Fantasy slovenski kandidat za nominacijo za mednarodnega oskarja

Kot je še sporočil SFC, sta v drugih kategorijah med nominiranimi tudi slovenski manjšinski koprodukciji. Film Bog ne bo pomagal režiserke Hane Jušić, pri katerem je kot slovenski koproducent sodelovala produkcijska hiša Perfo, je prejel pet nominacij: za najboljši film, najboljšo glavno igralko, vzhajajočo zvezdo, najboljšo režijo in najboljši scenarij.

Pet nominacij je prejel tudi film Veter govori mi režiserja Stefana Đorđevića, in sicer za najboljši film, najboljšega glavnega igralca, najboljšo režijo, najboljši scenarij in najboljši prvenec. Pri filmu sta kot slovenska koproducenta sodelovali produkcijski hiši SPOK Films in Stara Gara.

Druga izdaja nagrad AFA bo med 23. in 25. oktobrom potekala v črnogorskem Tivatu. Podelitev nagrad v desetih kategorijah bo združila filmske in televizijske ustvarjalce ter strokovnjake iz celotne regije. Letos bo prvič podeljena tudi posebna nagrada za izjemne dosežke na področju kinematografske distribucije, namenjena filmu z najvišjimi prihodki od prodaje vstopnic.

Za nagrade AFA so lahko svoje projekte prijavili producenti in imetniki pravic celovečernih igranih in dokumentarnih filmov ter televizijskih serij iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije.

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