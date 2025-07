Slovenski filmi, ki bodo poskrbeli za zabavo na oddihu

Poletni oddih je kot nalašč za sproščeno uživanje ob dobrih filmih. Na VOYO je na voljo pestra izbira slovenskih filmov, ki ponujajo vse od smeha in romantike do napetih preobratov. V ospredju so znani obrazi, domače okolje in pripovedi, ki nosijo poseben čar slovenske kinematografije. Izbrani naslovi združujejo zabavo in domačnost, idealno za lahkotne filmske večere.

Pa tako lep dan je bil

Slovenski film Pa tako lep dan je bil spremlja tri odtujene prijateljice, ki čakajo na četrto v oddaljeni hiši sredi gozda, z namenom, da bi se spravile. Srečanje ne poteka po načrtih, na plano pridejo stare napetosti in skrivnosti. Stvari uidejo izpod nadzora, ko naletio na nenavadna naključja in nevarne neznance. Ko se začne lov, plen ne bodo živali. Film Pa tako lep dan je bil si oglejte na VOYO.

Šiška deluxe

Komična drama govori o treh prijateljih iz otroštva, Fedru, Miletu in Zekirju, ki se še v svojih tridesetih preživljajo s priložnostnimi deli. Lotili so se že marsičesa, a nikoli jim ni nič uspelo. Ko enemu izmed njih umre teta, in po njej podeduje majhen poslovni prostor, se odločijo, da bodo poskusili s picerijo. Sprva se zdi tudi ta projekt obsojen na neuspeh, ker jim ob vseh nerazrešenih težavah, ki jih ima vsak od njih, ne gre zlahka od rok. V pravem trenutku se pojavi skrivnostna Milena, ki neobetavnim gostincem priskoči na pomoč. Skozi film spremljamo vzpone in padce glavnih protagonistov v osebnem življenju, pa tudi pri uresničevanju poslovne ideje. Film Šiška, deluxe si oglejte na VOYO.

Izlet

Trije mladi prijatelji se odpravijo na morje, na nekajdnevni izlet, kot so to počeli že v srednji šoli. Gregor je vojak, ki je prišel na dopust z misije v tujini, Živa je živahno dekle, ki čuti do Gregorja več, kot prizna, Andrej pa je njun najboljši prijatelj, ki z ostrim jezikom napada svet, da bi prikril dejstvo, da je osamljen in nerazumljen. Na prvi pogled sicer navaden izlet postavi na kocko njihovo prijateljstvo, hkrati pa film skozi življenjske dialoge in situacije pove zgodbo o iščoči se generaciji, ki ne najde svojega mesta v razdrobljenem svetu. Film Izlet si oglejte na VOYO.

Čefurji raus

Film, posnet po slovenski knjižni uspešnici, predstavi monotono življenje mladih fužinskih domačinov Marka, Adija, Acota in Dejana, ki med uganjanjem norčij najraje brezdelno posedajo pred domačin blokom. Markov oče ima s sinom velike košarkarske načrte, toda konfliktni Marko se spre s trenerjem in preneha z igranjem. S prijatelji se zapleta vedno globlje v težave, poleg nadležnih policistov in nerazumevajočih staršev pa se mora soočiti tudi s težavnimi miselnimi in kulturnimi razlikami, ki jim je vsakodnevno izpostavljen. Film Čefurji raus si oglejte na VOYO.

Posledice

Andrej ima zaradi neprimernega in nasilnega vedenja težave s starši, šolo, socialno delavko, policijo in sodnico. Ko pristane v vzgojnem zavodu, si svoje mesto izbori v manjši tolpi fantov, ki jo vodi Žele. Skupaj se zapletajo v objestne avanture, zaznamovane z nasiljem, kriminalnimi dejanji, zabavami, drogami in alkoholom. Pod mladostniško objestnostjo pa Andrej skrbno varuje svojo skrivnost. Nova prijateljstva v njem prvič vzbudijo občutke varnosti in sprejetosti. Vendar ti ne trajajo dolgo, saj se po spletu okoliščin znajde pred težkimi odločitvami in spoznanji. Film Posledice si lahko ogledate na VOYO.

Nika

Glavna junakinja filma je Nika, šestnajstletno dekle, ki obožuje dirkanje z gokarti. Za ta šport jo je navdušil njen oče, ki se je ponesrečil z avtomobilom, zdaj pa za njo skrbi mama Mojca. Nika je z njo v sporu zato, ker ji ne dovoli, da bi še naprej trenirala karting. Preveč jo je namreč strah, da bi po tem, ko je izgubila moža, ostala še brez hčerke. Toda mamina prepoved doseže ravno nasprotni učinek od želenega. Film Nika si lahko ogledate na VOYO.

Prasica, slabšalni izraz za žensko

Mlada slikarka Eva kadi, pije, žura, se priložnostno drogira in si deli najemniško stanovanje, v katerem ni nikoli miru. Vztraja v prikritem ljubezenskem razmerju, ki je ne zadovoljuje, za delo v knjigarni ne dobi plačila, njena najboljša prijateljica se seli v Berlin, vrh vsega pa ji že tri mesece zaostaja menstruacija. Čeprav se ji obeta prva samostojna skupinska likovna razstava, nikakor ne najde navdiha za slikanje. Zave se, da mora spremeniti način življenja, a je to lažje skleniti kot narediti. Filmski prvenec Tijane Zinajić je s Festivala slovenskega filma odnesel kar sedem vesen, tudi za najboljši celovečerec in najboljši film po izboru občinstva. Film Prasica, slabšalni izraz za žensko si lahko ogledate na VOYO.

Orkester

Pihalni orkester iz Slovenije se odpravi na glasbeni festival v malo avstrijsko mesto. Zgodbo spremljamo skozi dogodivšcine različnih protagonistov: mladega voznika avtobusa je strah, da bo izgubil službo; dva člana orkestra, nastanjena pri avstrijskih gostiteljih, ne moreta pobegniti svoji žurerski naravi; srednješolka odkrije očetov drugi obraz; žene, ki so morale ostati doma, uživajo v svobodi ... Film Orkester si lahko ogledate na VOYO.

Ne bom več luzerka

29-letna Špela je diplomirala je iz umetnostne zgodovine, kar pomeni, da še nikoli ni imela redne službe. Za razliko od njenih najboljših prijateljic, ki sta se pred leti odselili iz Slovenije in se ne nameravata vrniti, Špela trmasto vztraja, da bo ostala v Ljubljani. Ko delo v tujini dobi tudi njen dolgoletni fant, Špela ostane brez stanovanja, službe in družbe. Preseli se k staršem in babici, ki zdaj živi v Špelini otroški sobi. Toda želi se osamosvojiti in odrasti, namesto da bi še naprej podaljševala svojo že tako ali tako deset let predolgo adolescenco. Film Ne bom več luzerka si lahko ogledate na VOYO.

Gremo mi po svoje 1 in 2

Dogajanje je postavljeno v čudovito okolje Soče, kjer Aleks tabori s taborniškimi prijatelji. Starešina malce preveč resno jemlje taborništvo in vzgojo otrok in s tem povzroča številne komične zaplete. To, da se fantje bolj kot za taborniški red in veščine zanimajo za sosednji tabor, kjer so večinoma prav luštne punce, k disciplini ne pomaga. Mnogi zabavni in čustveni zapleti med zanimivimi otroškimi in odraslimi liki se odvijejo na osupljivo lepih lokacijah Triglavskega narodnega parka in stkejo himno naravi, čisti otroški duši, zdravi pameti, ljubezni, humorju in optimističnemu pogledu na življenje. Filma Gremo mi po svoje si lahko ogledate na VOYO.

Slovenka

Aleksandra je 23-letna študentka angleščine iz Krškega, ki živi v Ljubljani. Svojo mamo sovraži, očeta obožuje, obenem pa je odločena, da bo nekoč postala uspešna in znana. Vse to naj bi ji omogočalo njeno trenutno honorarno delo, saj Aleksandra dela kot prostitutka in ima v oglasniku oglas pod šifro Slovenka. Čeprav zna lagati, spretno manipulirati z ljudmi, ki jo obkrožajo, in celo krasti, pa se dekle ne zaveda, da življenje ni tako preprosto, kot se nemara zdi. Film Slovenka si lahko ogledate na VOYO.

Pod njenim oknom

Duša je mlada plesalka in plesna učiteljica. V razpetosti med dominantno mamo, odsotnim očetom in poročenim ljubimcem se zapleta v krizo tridesetih let, ki se še stopnjuje, ko zasluti, da jo nekdo zasleduje. Vse bolj je osamljena in izčrpana. Film Pod njenim oknom si lahko ogledate na VOYO.

Lahko noč, gospodična

Hana in Samo sta še vedno mlada, imata hišo, čudovito hčerko in dobro delo. On je odločen in uspešen, ona pa malce sanjava. Njen svet zares spoznamo šele skozi pravljice, ki jih vsak večer pripoveduje svoji hčerki. Ko Hana izve, da jo Samo vara s sodelavko, spakira kovčke in se preseli k svoji mami. Tudi hčerko začasno prepusti možu. Zdi se, da bo njeno nesrečo omililo srečanje s prijateljem iz študentskih let, šarmantnim Levom. Samo se medtem spreminja v bistveno bolj pozornega človeka. Film Lahko noč, gospodična si lahko ogledate na VOYO.

Pr Hostar 1 in 2

Film je komična zgodba o malih ljudeh in njihovem preprostem boju s škodoželjneži. Majhni podeželski hotel Pr'Hostar se zaradi pogoltnosti direktorja znajde v rdečih številkah, na vrata pa že trka tuji kupec dvomljivega slovesa. Osebje hotela ne želi pristati na cesti, zato se odločijo preprečiti prodajo. Njihovi obupani poskusi se kot po tekočem traku izjalovijo in povzročijo popolno zmešnjavo, iz komičnega kaosa pa se lahko rešijo le z lastno iznajdljivostjo in obilico sreče. Filma Pr' Hostar si lahko ogledate na VOYO.

Dedek gre na jug

Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, prijateljstvu in ljubezni. Vlado ugrabi svojega najboljšega prijatelja Borisa iz bolnišnice, saj se ne želi sprijazniti z dejstvom, da Boris umira. Odloči se ga odpeljati v Srbijo, da bi ponovno srečal svojo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo, s katero je zaradi nesrečnega spleta okoliščin pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, potem pa jima pot prekriža Rominja Esma in življenje gre od tu naprej po svoji poti. Film Dedek gre na jug si oglejte na VOYO.

Gajin svet 1 in 2

Gajin svet je slovenski film o 11-letnem Gaji, ki je kot Pika Nogavička sodobnega časa – pogumna, neposredna, odločna, iskrena in srčna deklica, ki stvari rada vzame v svoje roke in se ne ustraši nobenih preprek. Živi z očetom Petrom in starejšo sestro Teo, saj se mama Nina pridruži organizaciji Zdravniki brez meja v Liberiji. Ker so v družini tako rekoč čez noč ostali samo trije člani, se skušajo znova postaviti na noge in ujeti ritem vsakdanjega življenja. Oba filma Gajin svet si lahko ogledate na VOYO.