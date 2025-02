Slovenski filmi na Prešernov dan: od zrelih jagod, do Katarine Čas in pohorskega narečja

Na POP TV si bomo lahko na Prešernov dan ogledali kar nekaj slovenskih filmov in tako obeležili kulturni dan, ki ga praznujemo 8. februarja. V soboto nas bodo zabavali slovenski filmi, kot so Ko zorijo jagode, Jaz sem Frenk in Je kir ke riku? Pohorska komedija.

Ko zorijo jagode Ob 10. uri dopoldne bo na POP TV kultni mladinski film Ko zorijo jagode iz leta 1978. Gre za eno najbolj priljubljenih slovenskih romantičnih dram, ki skozi zgodbo o prvi ljubezni in mladostnem uporništvu ujame duh nekega časa ter nostalgijo številnih generacij. Film spremlja Petra (Brane Šturbej), dijaka pred maturo, ki svoje poletje preživlja med učenjem, zabavo in zaljubljenostjo. Njegovo srce osvoji tajinstvena Majda (Duša Počkaj), nekoliko starejša ženska, ki ga s svojo karizmo in življenjsko modrostjo povsem prevzame. Medtem se Peter sooča s pritiskom šole, prijatelji ter pričakovanji staršev. Poletje mineva med sladkimi in grenko-sladkimi trenutki odraščanja, prve ljubezni in neizogibnega slovesa od brezskrbne mladosti. Film je znan po svojem nostalgičnem vzdušju in po tem, da odlično prikaže mladostniško uporništvo, prve ljubezenske izkušnje ter razliko med generacijami. Pridobil je kultni status in še danes ostaja priljubljen pri gledalcih, ki se spominjajo svojega odraščanja.

Ko zorijo jagode

Jaz sem Frenk Ob 14.05 bo na sporedu film iz leta 2019, Jaz sem Frenk, ki ga je režiral Metod Pevec. Gre za socialno dramo, ki obravnava posledice tranzicije, moralne dileme in razkorak med vrednotami pravičnosti ter kapitalizma. Film je bil premierno prikazan na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je osvojil nagrado za scenarij. Po smrti očeta se brat in sestra, Frenk (Janez Škof) in Brane (Valter Dragan), znajdeta pred veliko dilemo. Oče je imel na računu skrit zajeten kupček denarja, ki je bil v času tranzicije pridobljen na sumljiv način. Medtem ko Brane meni, da je denar zakonito njegov, Frenk, nekdanji borec za pravičnost, v tem vidi dokaz korupcije in nepravičnosti preteklosti. Ta bratski spor se razvije v kompleksno zgodbo o moralnih vrednotah, pohlepu in posledicah družbenih sprememb.

Jaz sem Frenk (30. Liffe)

Film se poglablja v posledice divje privatizacije in gospodarskega kriminala v Sloveniji ter postavlja vprašanja o tem, kdo nosi odgovornost za družbene krivice. Frenk predstavlja tiste, ki verjamejo v pravičnost, medtem ko Brane simbolizira kapitalistični pragmatizem. Skozi njun konflikt film odslikava večne dileme o vrednotah, etiki in družbenih spremembah. V filmu igrajo še: Katarina Čas, Mojca Partljič, Mojca Ribič, Uroš Smolej, Nina Valič, Maruša Majer ... Je kir ke riku? Pohorska komedija Ob 16.15 pa bo na sporedu prvi slovenski film, posnet v pohorskem narečju Je kir ke riku? Pohorska komedija. Film je bil premierno prikazan leta 2023 in je hitro postal nepričakovan zmagovalec leta na Štajerskem ter tretji najbolj gledan domači film v Sloveniji.

Pohorska komedija Je kir ke riku?