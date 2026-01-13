Naslovnica
Film/TV

Slovenski kinematografi odštevajo do premiere filma Melania

Ljubljana, 13. 01. 2026 17.45 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
E.M. STA
Donald in Melania Trump

Dokumentarni film z naslovom Melania o ameriški prvi dami Melanii Trump hollywoodskega režiserja Bretta Ratnerja bo tudi v slovenskih kinematografih prvič predvajan 30. januarja. Film, ki ponuja vpogled v zakulisje prve dame 20 dni pred drugo inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bo v Kennedyjevem centru na ogled že en dan prej.

V napovedniku filma je mogoče videti prvo damo, ko hodi po Beli hiši, vstopi na letalo Air Force One, opravlja dolžnosti ter ves čas deluje glamurozno. 55-letna soproga ameriškega predsednika pri filmu sodeluje tudi kot izvršna producentka.

Melania Trump
Melania Trump
FOTO: Profimedia

"Zgodovina se začne pisati v 20 dneh mojega življenja pred predsedniško inavguracijo Združenih držav. Prvič so gledalci po vsem svetu povabljeni v kinodvorane, da spremljajo razvoj tega prelomnega poglavja - intimen, neolepšan vpogled v moje soočanje z družino, poslom in filantropijo na izjemni poti do vloge prve dame Združenih držav Amerike," so besede ameriške prve dame pri distributerju filmov v Sloveniji in regiji Blitz Slovenija navedli v sporočilu za javnost.

Kot je poročal spletni portal Variety, naj bi Amazon za pravice plačal 40 milijonov dolarjev (okoli 34 milijonov evrov), njegov ustanovitelj Jeff Bezos pa je bil tudi eden od več tehnoloških velikanov, ki so se ob inavguraciji Donalda Trumpa odpravili v Washington.

Melania Trump
Melania Trump
FOTO: Profimedia

Film Melania bo kasneje na voljo tudi na tuji pretočni platformi. Spremljala ga bo tudi tridelna dokumentarna serija, ki bo Melanii Trump sledila v New Yorku, Palm Beachu in Washingtonu v času, ko je Donald Trump predlani drugič zmagal na predsedniških volitvah. Nekdanja slovenska manekenka od 90. let minulega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Njun sin Barron trenutno študira v New Yorku.

Režiser filmskih uspešnic, kot so Možje X: Zadnji spopad in trije filmi Ful gas, Brett Ratner se že nekaj časa več ne loteva večjih hollywoodskih projektov. V času gibanja #jaztudi ga je leta 2017 več žensk v članku v časniku Los Angeles Times obtožilo spolnih napadov iz časa 90. let minulega stoletja. Ratner je obtožbe zanikal.

Melania Trump film dokumentarec kino

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jezna lepookica
13. 01. 2026 19.07
A še sploh koga zanima film od ženske, ki se sramuje svojega porekla in, ki njen mož dela zlo po svetu?!!!
Odgovori
+1
1 0
Renee Nicole Good v spomin
13. 01. 2026 19.05
a bo del s prakse v milanu kjer je melonija kaus bila na izpopolnjevanju tudi v filmu ...?
Odgovori
0 0
Veščec
13. 01. 2026 18.47
joj,joj a tut pr nas bojo promoviral to"pokvarjeno"kremšnito,pa to
Odgovori
+3
3 0
13klu?
13. 01. 2026 18.34
S tem klobukom bi jo lahko postavil v koruzo za boj proti vranam
Odgovori
+7
7 0
Nace Štremljasti
13. 01. 2026 18.24
kdo bo pa epstaina igral
Odgovori
+11
11 0
G. Papež
13. 01. 2026 18.34
Eh, nihče, v filmu bo Donalda spoznala v cerkvi.
Odgovori
+4
4 0
Brus123
13. 01. 2026 18.21
Na sliki izgleda kot upokojeni kavboj z dolenjske.
Odgovori
+6
6 0
Spamerske tendence
13. 01. 2026 18.12
A koga sploh zanima?
Odgovori
+7
8 1
13klu?
13. 01. 2026 18.04
Njen mož bi bil lahko oče njenemu očetu
Odgovori
+9
10 1
Rookoko
13. 01. 2026 18.04
🤮
Odgovori
+4
5 1
bandit1
13. 01. 2026 18.02
BB oziroma Bigite Bardot je bila carica in je obvladala sceno.
Odgovori
+3
4 1
Laki je malo nervozan
13. 01. 2026 18.01
A bo v sovjetski angleščini povedala Ajm from pur komjunist kantri?
Odgovori
+8
9 1
Greznica
13. 01. 2026 17.59
se opravičujem, mene ne bo ... žal me ne zanima
Odgovori
+10
12 2
jedupančpil
13. 01. 2026 17.58
obisk bo ... hahaha :) drek
Odgovori
+8
10 2
zajfa
13. 01. 2026 17.58
Že vidim začetek filma: Vse se je začelo nekega jutra v Avstriji.
Odgovori
+9
11 2
Bombardirc1
13. 01. 2026 17.57
Neke hude gužve ne bo.
Odgovori
+11
13 2
