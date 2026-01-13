Slovenski kinematografi odštevajo do premiere filma Melania

V napovedniku filma je mogoče videti prvo damo, ko hodi po Beli hiši, vstopi na letalo Air Force One, opravlja dolžnosti ter ves čas deluje glamurozno. 55-letna soproga ameriškega predsednika pri filmu sodeluje tudi kot izvršna producentka.
"Zgodovina se začne pisati v 20 dneh mojega življenja pred predsedniško inavguracijo Združenih držav. Prvič so gledalci po vsem svetu povabljeni v kinodvorane, da spremljajo razvoj tega prelomnega poglavja - intimen, neolepšan vpogled v moje soočanje z družino, poslom in filantropijo na izjemni poti do vloge prve dame Združenih držav Amerike," so besede ameriške prve dame pri distributerju filmov v Sloveniji in regiji Blitz Slovenija navedli v sporočilu za javnost.
Kot je poročal spletni portal Variety, naj bi Amazon za pravice plačal 40 milijonov dolarjev (okoli 34 milijonov evrov), njegov ustanovitelj Jeff Bezos pa je bil tudi eden od več tehnoloških velikanov, ki so se ob inavguraciji Donalda Trumpa odpravili v Washington.
Film Melania bo kasneje na voljo tudi na tuji pretočni platformi. Spremljala ga bo tudi tridelna dokumentarna serija, ki bo Melanii Trump sledila v New Yorku, Palm Beachu in Washingtonu v času, ko je Donald Trump predlani drugič zmagal na predsedniških volitvah. Nekdanja slovenska manekenka od 90. let minulega stoletja živi v ZDA. Po poroki s Trumpom leta 2005 je pridobila ameriško državljanstvo. Njun sin Barron trenutno študira v New Yorku.
Režiser filmskih uspešnic, kot so Možje X: Zadnji spopad in trije filmi Ful gas, Brett Ratner se že nekaj časa več ne loteva večjih hollywoodskih projektov. V času gibanja #jaztudi ga je leta 2017 več žensk v članku v časniku Los Angeles Times obtožilo spolnih napadov iz časa 90. let minulega stoletja. Ratner je obtožbe zanikal.
