Slovenski kinematografi odštevajo do premiere filma Melania

V napovedniku filma je mogoče videti prvo damo, ko hodi po Beli hiši, vstopi na letalo Air Force One, opravlja dolžnosti ter ves čas deluje glamurozno. 55-letna soproga ameriškega predsednika pri filmu sodeluje tudi kot izvršna producentka.

"Zgodovina se začne pisati v 20 dneh mojega življenja pred predsedniško inavguracijo Združenih držav. Prvič so gledalci po vsem svetu povabljeni v kinodvorane, da spremljajo razvoj tega prelomnega poglavja - intimen, neolepšan vpogled v moje soočanje z družino, poslom in filantropijo na izjemni poti do vloge prve dame Združenih držav Amerike," so besede ameriške prve dame pri distributerju filmov v Sloveniji in regiji Blitz Slovenija navedli v sporočilu za javnost.

Kot je poročal spletni portal Variety, naj bi Amazon za pravice plačal 40 milijonov dolarjev (okoli 34 milijonov evrov), njegov ustanovitelj Jeff Bezos pa je bil tudi eden od več tehnoloških velikanov, ki so se ob inavguraciji Donalda Trumpa odpravili v Washington.