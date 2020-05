Slovenski kinematografi v pričakovanju odprtja vrat ob preventivnih ukrepih

"Ocenjujemo, da bi bil 1. junij tudi za Slovenijo primeren datum za vnovično odprtje kinodvoran ob upoštevanju predlaganih preventivnih ukrepov za zajezitev virusnih okužb," je zapisala za STA. S tem v zvezi so vladi predlagali deset ukrepov, med drugim razmike med sedeži in vrstami v dvorani, nov režim prihajanja in odhajanja v dvorane, dodatno prezračevanje, razkuževanje površin, spodbujanje k brezstičnemu plačevanju ter preverjanje zdravstvenega stanja zaposlenih.

Smernic in zelene luči vlade za ponovno odprtje še ni, so pa kinematografi v veliki večini pripravljeni postopoma spet zagnati svoje dejavnosti. Direktorica filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursula Spruk ima tudi podatke o ponovnem odprtju iz nekaterih drugih evropskih držav. Po njenih navedbah jih je Norveška odprla 7. maja, Češka 11. maja, Španija jih načrtuje 25. maja, 1. junija se bodo pridružile Kosovo, Poljska, Portugalska in Slovaška, 8. junija Švica, kmalu bodo konkretne datume odprtja objavile še druge.

V mreži Cineplexx, ki ima šest kinodvoran po Sloveniji, ocenjujejo, da bo pri ponovnem odpiranju dvoran ključno tudi, kakšna bo takrat ponudba filmskih vsebin, ki bi jih lahko predvajali. Kot je za STA povedala vodja marketinga Nina Hočevar, je bila vrsta filmskih premier in predvajanj, ki so bile napovedane v prvi polovici letošnjega leta, prestavljena na kasnejši čas, zato je vprašanje, kdaj bo ponudbe dovolj, da bo obratovanje kinodvoran spet smotrno.

V Koloseju opozarjajo še, da potrebujejo nekaj časa, da ponovno vzpostavijo distribucijo filmov s tujimi distributerji in zaženejo marketinške aktivnosti. Vse ukrepe za zaščito pred morebitnim širjenjem okužb pa lahko zagotovijo takoj, saj so jih začeli uvajati že 24. februarja, še pred razglasitvijo epidemije.

Kot je povedala, so v sredo dobili tudi prve namige, da vlada načrtuje odprtje v prihodnjih tednih. Vendar je ob tem izpostavila, da omejitev, ki predvideva 50 ljudi na dvorano, ni ustrezna, saj "mora biti omejitev obiskovalcev v kinodvorani vezana izključno na zagotavljanje varnostnih razdalj v kinodvoranah – podobno kot se to zdaj izvaja tudi v cerkvah".

Nasprotno so v Art kino mreži Slovenije, ki združuje 28 prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma v 27 krajih po državi, prepričani, da imajo trenutno še dovolj filmov evropske in slovenske produkcije, da zaradi trenutne zdravstvene krize ne bo prišlo do lukenj v programu.

Je pa po besedah predsednice združenja Nine Ukmar treba upoštevati, da so zaposleni trenutno na čakanju in da vrat ne morejo odpreti čez noč."Tu so še filmi, ki jih moramo pravočasno naročiti. Mnogi od njih zahtevajo t. i. ključe, ki film za predvajanje odprejo na točno določen dan in ob točno določeni uri in zato je treba predvajanje dovolj zgodaj napovedati ter dogovoriti predvajanje in pravice z distributerjem,"je povedala za STA.

V predlogu smernic za ponovno odpiranje kinematografov, pri katerih so preučili tudi primerljive ukrepe kinematografov po državah Evrope, so ministrstvo za kulturo, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Slovenski filmski center pozvali, naj jim usmeritve in priporočila pošljejo predhodno, da se bodo na odprtje kinodvoran lahko ustrezno pripravili.

Ob tem so predlagali tudi upoštevanje možnosti izvedb projekcij na prostem v obliki letnega kina. Sem sodi tudi t. i. drive-in kino, kjer gledalci film gledajo iz svojih avtomobilov in so tako fizično ločeni drug od drugega.

Dovolj programa tudi v Kinodvoru in Kinu Bežigrad

Tudi v ljubljanskem mestnem kinu Kinodvoru imajo po besedah predstavnice za odnose z javnostjo Aliki Kalagasidu dovolj filmov, ki še niso bili v distribuciji, da jih uvrstijo na spored. Pri programu tako načeloma ne bo težav, ker ga imajo načrtovanega vnaprej, stavijo tudi na poletje in filmske projekcije na prostem. Bo pa po njenih predvidevanjih prišlo do manjše zamude pri filmih, glede na to, da so bili zaradi trenutnih razmer nekateri filmski festivali odpovedani.

Kino Bežigrad pa je ravno danes nameraval zagnati novo sezono drive-in kina, ki ga je pred dvema letoma pripeljal v Slovenijo. "Tu res ne vidimo nobene težave, ker načeloma ne prihaja do nobenih stikov, tako da bi ga lahko že zdavnaj začeli, če bi nam pustili," je povedala predstavnica kinaNuša Gril. Z gospodarskega ministrstva sicer kljub pobudam še niso dobili pozitivnega odgovora. Glede programa pa podobno kot v Kinodvoru in Art kino mreži ne vidijo težav, ker predvajajo tako festivalske filme kot klasike, poleg tega ga imajo pripravljenega za mesec dni vnaprej.

Maribox zaprtje izkoristil za obnovitvena dela

V mariborskem Mariboxu so medtem čas zaprtja izkoristili za obnovitvena dela, zato zdaj še bolj nestrpno pričakujejo obiskovalce. Kot je za STA povedal direktor Stipe Jerić, so skupaj z vodstvom Slovenskega narodnega gledališča Maribor pristojnim ministrstvom posredovali predloge ukrepov, ki bi omogočili čimprejšnje odprtje dvoran.

"Veseli smo, da smo že dobili tudi prve odzive in se lahko nadejamo konec tega meseca oz. na začetku junija ponovnega zagona dejavnosti," je povedal Jerić. Prepričan je, da lahko poskrbijo za dobro kino izkušnjo tudi ob upoštevanju vseh potrebnih omejitev, tudi sam pa si želi, da bi bili pogoji znani čim prej, da se lahko ustrezno pripravijo.

Kot je še povedal, so v dveh mesecih zaprtja utrpeli veliko finančno škodo, saj je izpad dohodka domala 100-odstoten. "Kino dejavnost že sicer ni panoga v zavidljivem stanju. Tudi v prihodnjih mesecih nas čaka težko obdobje, saj je tudi ponudba filmov bolj skopa, normalizacijo stanja pričakujemo šele pozno poleti–če se epidemiološka slika medtem ne poslabša."