Slovenski oboževalci dočakali filmsko uspešnico Superman

Superman se sicer v filmu sooča z večjimi izzvi - rešuje svet in se zavzema za dobro, tudi ko se ta spreminja in ima polne roke dela.

"Njegova super moč je spreminjanje življenja ljudi in predvsem spremembe," je o vplivnežu Andreju Pavličeviću povedala Gaja Hribernik , on pa je dodal: "Njena pa kuhanje odlične hrane."

"Enkrat sem, iskreno, rešil eno babico. Ko sem bil na sprehodu ji je zagorelo stanovanje. Potegnil sem jo iz stanovanja, ven vrgel rjuho in mizo, ki sta goreli in ji ni zgorelo stanovanje. To se je dejansko zgodilo in takrat sem se počutil kot Superman," nam je povedal Sanjski moški Blaž Kričej Režek .

Ko naštevamo superjunake, so pri vrhu gotovo Superman , Batman , Spiderman , no, imamo pa jih tudi v slovenskih zvezdniških vrstah.

V to verjamejo tudi naši znani obrazi, ki so povedali, česa bi se moral Superman najprej lotiti.

Film raziskuje izvorno zgodbo Clarka Kenta, njegovo notranjo razpetost med človeškim in vesoljskim izvorom, ter njegovo odločitev, da kljub vsem oviram postane varuh Zemlje. Z izjemnimi vizualnimi učinki, napeto zgodbo in emocionalno globino je Superman eden najbolj pričakovanih filmov leta.

V filmu Superman je prikazana zgodba mladega Clarka Kenta, ki živi v mestu Smallville. Ko odkrije resnico o svojem izvoru, se mora odločiti, ali bo ostal v ozadju – ali pa bo svetu pokazal, kdo v resnici je. Clark tako skuša najti ravnotežje med svojo človeško vzgojo in nadnaravno močjo, ki jo je podedoval kot edini preživeli s planeta Krypton.

Zgodba je umeščena v čas, ko na svetu vlada politična nestabilnost, porast nasilja in pomanjkanje zaupanja v heroje. Clark stopi v ospredje kot Superman, zaščitnik sveta, s čimer si kmalu prisluži občudovanje javnosti – in hkrati sovražnike, ki v njem vidijo grožnjo človeštvu.

Ob boku mu stoji Lois Lane, pogumna in neodvisna novinarka časnika Daily Planet. Njuno zavezništvo se kmalu razvije v ljubezen, kar za Clarka predstavlja nove izzive – skrivnosti, ki jih skriva pred svetom, in nevarnosti, ki grozijo njegovim najbližjim. Supermanov največji nasprotnik je sicer karizmatični, a manipulativni Lex Luthor, ki dvomi v Supermanove namene in želi dokazati, da si nobeno bitje z nadnaravno močjo ne zasluži mesta med običajnimi ljudmi. Ena ključnih tem filma je vprašanje identitete: ali je Clark Kent samo novinar iz Kansasa ali resnično zaščitnik sveta? In ali je Superman lahko hkrati junak in običajen človek?