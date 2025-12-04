Slovenski oboževalci dočakali nadaljevanje Žlehtnobe

Tudi slovenski oboževalci so dočakali premiero filma Žlehtnoba: Za vedno , nadaljevanje muzikala Žlehtnoba , ki je preteklo leto osvojil občinstvo širom sveta. Na premieri so bili tudi znani Slovenci in Slovenke. V dvorani je bilo poleg smeha, veselja in petja prisotnih tudi nekaj solzic, vsi pa so se strinjali, da je zaključek muzikala resnično čaroben.

Zaključuje se svetovna filmska kulturna senzacija, ki je postala najuspešnejša broadwayska filmska priredba vseh časov. Drugi del je znova režiral večkrat nagrajeni režiser Jon M. Chu, film pa se ponaša s spektakularno igralsko zasedbo, na čelu z nominirankama za oskarja Cynthio Erivo in Ariano Grande. Poleg zvezdnic v filmu igrajo še najbolj seksi moški letošnjega leta po mnenju revije People Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, oskarjevka Michelle Yeoh in Jeff Goldblum.

Kaj gledalce čaka v filmu Žlehtnoba: Za vedno? Elphaba, zdaj demonizirana kot Zlobna čarovnica z Zahoda, živi v izgnanstvu, se skriva v gozdu ter se še naprej bori za svobodo utišanih živali v deželi Oz in si obupano prizadeva razkriti resnico o Čarovniku. Glinda je medtem postala glamurozen simbol dobrote za celo deželo Oz, živi v palači v Smaragdnem mestu in uživa v slavi in priljubljenosti. Po navodilih Madame Morrible je Glindina dolžnost, da v deželi Oz množice tolaži in prepričuje, da je pod Čarovnikovo vladavino vse v najlepšem redu. Ko se jezna množica upre Zlobni čarovnici, bosta morali Glinda in Elphaba še zadnjič stopiti skupaj.