Film/TV

Slovenski oboževalci dočakali nadaljevanje Žlehtnobe

Ljubljana, 04. 12. 2025 17.07 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , Ota Širca Roš , E.M.
Komentarji
1

Na redni spored v kinematografe prihaja dolgo pričakovano nadaljevanje epskega fantazijskega muzikala Žlehtnoba, ki je postala tudi najuspešnejša broadwayska filmska priredba vseh časov. Ponaša se s spektakularno igralsko zasedbo, ki se vrača – na čelu z nominirankama za oskarja Cynthio Erivo in Ariano Grande, zadnje poglavje neizpovedane zgodbe pa pripoveduje o čarovnicah iz Oza - odtujenima Elphabi in Glindi, ki živita s posledicami svojih odločitev. Predpremiero v ljubljanskem Cineplexxu si je že ogledalo tudi nekaj znanih Slovencev. Barvi večera sta bili rožnata in zelena, v dvorani pa smeh in tudi nekaj solzic.

Tudi slovenski oboževalci so dočakali premiero filma Žlehtnoba: Za vedno, nadaljevanje muzikala Žlehtnoba, ki je preteklo leto osvojil občinstvo širom sveta. Na premieri so bili tudi znani Slovenci in Slovenke. V dvorani je bilo poleg smeha, veselja in petja prisotnih tudi nekaj solzic, vsi pa so se strinjali, da je zaključek muzikala resnično čaroben.

Zaključuje se svetovna filmska kulturna senzacija, ki je postala najuspešnejša broadwayska filmska priredba vseh časov. Drugi del je znova režiral večkrat nagrajeni režiser Jon M. Chu, film pa se ponaša s spektakularno igralsko zasedbo, na čelu z nominirankama za oskarja Cynthio Erivo in Ariano Grande. Poleg zvezdnic v filmu igrajo še najbolj seksi moški letošnjega leta po mnenju revije People Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, oskarjevka Michelle Yeoh in Jeff Goldblum.

Kaj gledalce čaka v filmu Žlehtnoba: Za vedno? Elphaba, zdaj demonizirana kot Zlobna čarovnica z Zahoda, živi v izgnanstvu, se skriva v gozdu ter se še naprej bori za svobodo utišanih živali v deželi Oz in si obupano prizadeva razkriti resnico o Čarovniku. Glinda je medtem postala glamurozen simbol dobrote za celo deželo Oz, živi v palači v Smaragdnem mestu in uživa v slavi in priljubljenosti. Po navodilih Madame Morrible je Glindina dolžnost, da v deželi Oz množice tolaži in prepričuje, da je pod Čarovnikovo vladavino vse v najlepšem redu. Ko se jezna množica upre Zlobni čarovnici, bosta morali Glinda in Elphaba še zadnjič stopiti skupaj.

Preberi še Drugi del Žlehtnobe že prvi vikend predvajanja podira rekorde

Prvi film Žlehtnoba, ki je v kinematografe prišel novembra 2024, si je prislužil deset nominacij za oskarja, med drugim za najboljši film, in osvojil oskarja za kostumografijo in scenografijo. Do danes je film po vsem svetu zaslužil 750 milijonov dolarjev. Fantazijski muzikal je celovečerna filmska priredba broadwayskega muzikala. Temelji na knjižni uspešnici Gregoryja Maguireja, za veliko platno pa sta ga priredila pisateljica za odrsko produkcijo Winnie Holzman ter legendarni skladatelj in tekstopisec Stephen Schwartz.

žlehtnoba wicked film premiera ariana grande
KOMENTARJI (1)

Prelepa Soča
04. 12. 2025 17.33
Predno začnete pljuvati, govora je o slovenskih oboževalcih in ne o državljanih.
ODGOVORI
0 0
