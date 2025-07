Slovenski triler s Katarino Čas zdaj na VOYO: Ženske protagonistke so nujne

Slovenski filmski prostor je dočakal nov triler, v katerem ženske prevzamejo vodilne vloge – kar se ni zgodilo že več kot dve desetletji. Režiser Perica Rai je ob tem spomnil: "Nazadnje je to bil film od Maje Weiss leta 2003 in to je bila moja otroška želja, ki se mi je uresničila."

Pot od ideje do premiere ni bila kratka. Filmska ekipa je zgodbo Pa tako lep dan je bil najprej razvijala kot kratki film, a se je projekt razvil v celovečerni triler. Do premiere pa jih je ločevalo kar enajst let. "Finance so nas zaustavljale, naša razpoložljivost nas je zaustavljala. Ker se vse zgodi v enem poletnem dnevu, smo morali snemati samo, ko je bilo sonce in pravilne temperature. Katarino smo lovili iz Amerike nazaj," je o izzivih snemanja povedala Ula Furlan.

Navdih za film je bil tudi v želji po zgodbah, kjer imajo ženske osrednjo moč. Scenarij je prepričal vse, ki so sodelovali pri projektu. "Midva sva velika oboževalca cele skandinavske produkcije, v kateri ženske vladajo in to se mi zdi krasno, nujno in prepotrebno," je poudarila Nina Rakovec, njen partner Robert Korošec pa se je z njo strinjal.

Katarina Čas in Jure Henigman sta v pogovoru za 24UR razkrila, da gre za zgodbo o štirih ženskah, ki se odpravijo v kočo, kjer naletijo na skrivnostne in nevarne like. V ospredju pa je tudi tema prijateljstva, ki jih povezuje in žene naprej.