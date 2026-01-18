Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Slovenski ustvarjalci z dokumentarcem prejeli evropsko filmsko nagrado

Berlin, 18. 01. 2026 10.38 pred 26 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Marina Gumzi (koproducentka) in Igor Bezinović (režiser)

Evropska filmska akademija (EFA) je za najboljši evropski film razglasila dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega režiserja in scenarista. Skupno je Sentimentalna vrednost prejela šest evropskih filmskih nagrad. Na 38. podelitvi evropskih filmskih nagrad pa je slavila tudi slovenska manjšinska produkcija Fiume o morte! hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića.

Na 38. podelitvi evropskih filmskih nagrad v berlinski Hiši kultur sveta je nagrado za dokumentarec leta nocoj prejela slovenska manjšinska produkcija Fiume o morte! hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića. Dokumentarec se osredotoča na okupacijo Reke leta 1919, ko jo je zasedel ekscentrični italijanski pesnik, aristokrat in vojaški častnik Gabriele D'Annunzio.

Tako slovenska koproducentka Marina Gumzi kot direktor fotografije Gregor Božič sta nagrade vesela. Gumzi iz produkcijskega studia Nosorogi je v izjavi, ki jo je posredoval Slovenski filmski center, izpostavila, da se "zdi, da ljudi po svetu v tem trenutku bolj kot karkoli drugega povezujejo nemir, dvom in strah. To, da se film Fiume o morte! tem občutjem zoperstavlja - da v boju proti vse očitnejšim silam fašizma, imperializma in militarizma povezuje skupnost, jo aktivno organizira, zgodovino bere skozi prizmo sodobnosti in vse to počne igrivo ter humorno - je dosežek, ki presega filmsko ustvarjalnost". Kot je še dodala, gre za majhno, a pomembno družbeno zmago.

Film Sentimentalna vrednost slavil s šestimi nagradami

Evropska filmska akademija je za najboljši evropski film razglasila dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega režiserja in scenarista. Skupno je Sentimentalna vrednost prejela šest evropskih filmskih nagrad.

Nagrada za najboljšega evropskega igralca je letos šla v roke švedskemu igralcu Stellanu Skarsgardu za vlogo v omenjeni drami, ki prinaša ganljivo zgodbo o družini, spominih in povezovalni moči umetnosti. Za vlogo v istem filmu je nagrado za najboljšo evropsko igralko prejela norveška igralka Renate Reinsve.

Najboljši evropski animirani celovečerni film je postal Arco francoskega režiserja Uga Bienvenuja. Za najboljši evropski kratki film, ki je prejel nagrado Prix Vimeo, je bil izbran nizozemski City of Poets v režiji Sare Rajaei.

Za najboljši evropski film je bilo zdaj že tradicionalno nominiranih 15 filmov, pet igranih filmov ter nominirani filmi iz kategorije evropski dokumentarni film in kategorije evropski animirani celovečerni film, ki se prav tako potegujejo za nagrado za najboljši evropski film. Najboljši evropski film so z glasovanjem izbrali člani EFA, ki ima trenutno 5400 članov.

Med nominiranimi filmi za letošnje evropske filmske nagrade so bili sicer prvič v zgodovini slovenskega filma kar trije slovenski filmi. V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je bila nominirana režiserka Urška Djukić s filmom Kaj ti je deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film pa Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca. Gre za prvi celovečerni lutkovni animirani film za otroke s slovenskim producentom in režiserjem.

film evropske filmske nagrade Fiume o morte! slovenija

Pamela Anderson zlate globuse zapustila zaradi Setha Rogena

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
cekin
Portal
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes je le še bleda senca sebe
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
To je najbolj umazano mesto na letalu
To je najbolj umazano mesto na letalu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450