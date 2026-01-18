Slovenski ustvarjalci z dokumentarcem prejeli evropsko filmsko nagrado

Tako slovenska koproducentka Marina Gumzi kot direktor fotografije Gregor Božič sta nagrade vesela. Gumzi iz produkcijskega studia Nosorogi je v izjavi, ki jo je posredoval Slovenski filmski center, izpostavila, da se "zdi, da ljudi po svetu v tem trenutku bolj kot karkoli drugega povezujejo nemir, dvom in strah. To, da se film Fiume o morte! tem občutjem zoperstavlja - da v boju proti vse očitnejšim silam fašizma, imperializma in militarizma povezuje skupnost, jo aktivno organizira, zgodovino bere skozi prizmo sodobnosti in vse to počne igrivo ter humorno - je dosežek, ki presega filmsko ustvarjalnost" . Kot je še dodala, gre za majhno, a pomembno družbeno zmago.

Na 38. podelitvi evropskih filmskih nagrad v berlinski Hiši kultur sveta je nagrado za dokumentarec leta nocoj prejela slovenska manjšinska produkcija Fiume o morte! hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića . Dokumentarec se osredotoča na okupacijo Reke leta 1919, ko jo je zasedel ekscentrični italijanski pesnik, aristokrat in vojaški častnik Gabriele D'Annunzio .

Evropska filmska akademija je za najboljši evropski film razglasila dramo Sentimentalna vrednost dansko-norveškega filmskega ustvarjalca Joachima Trierja, ki je prejel tudi nagrado za najboljšega režiserja in scenarista. Skupno je Sentimentalna vrednost prejela šest evropskih filmskih nagrad.

Nagrada za najboljšega evropskega igralca je letos šla v roke švedskemu igralcu Stellanu Skarsgardu za vlogo v omenjeni drami, ki prinaša ganljivo zgodbo o družini, spominih in povezovalni moči umetnosti. Za vlogo v istem filmu je nagrado za najboljšo evropsko igralko prejela norveška igralka Renate Reinsve.

Najboljši evropski animirani celovečerni film je postal Arco francoskega režiserja Uga Bienvenuja. Za najboljši evropski kratki film, ki je prejel nagrado Prix Vimeo, je bil izbran nizozemski City of Poets v režiji Sare Rajaei.

Za najboljši evropski film je bilo zdaj že tradicionalno nominiranih 15 filmov, pet igranih filmov ter nominirani filmi iz kategorije evropski dokumentarni film in kategorije evropski animirani celovečerni film, ki se prav tako potegujejo za nagrado za najboljši evropski film. Najboljši evropski film so z glasovanjem izbrali člani EFA, ki ima trenutno 5400 članov.

Med nominiranimi filmi za letošnje evropske filmske nagrade so bili sicer prvič v zgodovini slovenskega filma kar trije slovenski filmi. V kategoriji celovečernih igranih filmov za najboljši prvenec je bila nominirana režiserka Urška Djukić s filmom Kaj ti je deklica, v kategoriji animiranih filmov za najboljši celovečerni animirani film pa Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca. Gre za prvi celovečerni lutkovni animirani film za otroke s slovenskim producentom in režiserjem.