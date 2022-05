Slovenski ustvarjalec Matej Rimanić nagrajen na festivalu v Cannesu

V tekmovalni program je bil izbran tudi slovenski ustvarjalec Matej Rimanić iz Kopra, študent tretjega letnika Akademije umetnosti v Novi Gorici. Predstavil se je s kratkim filmom Love in Plane Sight, ki je v petek na festivalu prejel glavno nagrado. Rimanić, čigar romantično delo spremlja dva bodoča zaljubljenca, ki komunicirata na balkonih, se je ob prejemu nagrade zahvalil sosedom, ker so mu v zadnjem trenutku dovolili uporabo svojega prostora, potem ko se je le teden dni pred rokom za prijavo pojavilo še pet drugih scenarijev in težave z zagotavljanjem lokacij. Ustvarjalno ekipo sestavljajo še direktor fotografije Nik Kranjec , poleg Rimanića še igralka Eva Mlakar , oblikovalec zvoka Alen Fekonja in svetovalec Luka Jurinčič.

''Nagrada nam najprej seveda pomeni potrditev za dobro opravljeno delo. Ustvarjanje filmov je ekipen šport, tako da ta zmaga ni samo moja, ampak je nagrada vseh nas, ki smo sodelovali pri projektu. Vsi smo v tem svetu, tako da se že veselimo novih priložnosti in izzivov. Z direktorjem fotografije Nikom Kranjcem sva se v Cannesu večkrat pošalila, da je po letih garanja to šele naš začetek. Osebno upam, da mi bo ta nagrada odprla vrata v širši filmski svet, saj se želim s tem profesionalno ukvarjati na svetovni ravni. Dva najboljša občutka na svetu sta, ko ti uspe koga nasmejati do joka in ne more več dihati, in obratno – ko tebe kdo nasmeje do joka in ne moreš več dihati. Delam komedije, saj menim, da svet jemljemo preveč resno. Ljudje bi se morali več smejati, zato upam, da bom lahko nekoč to omogočil čim več ljudem. Komedija je kot žanr zelo zanemarjena in ni dovolj cenjena. Moj največji cilj je, da ji dam spoštovanje, ki si ga zasluži, in pokažem svetu, da je narediti dobro komedijo tudi velika umetnost,'' je ob posebnem priznanju povedal Rimanić.