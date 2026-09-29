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Slovensko premiero Pozabljenega otoka obiskali tudi znani obrazi

Ljubljana, 29. 09. 2026 08.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
POZABLJENI OTOK

V slovenske kinematografe je prispela nova animirana pustolovščina Pozabljeni otok. Ob premiernem koncu tedna so film v Ljubljani predstavili tudi igralci, ki so junakom posodili slovenske glasove, ob zgodbi o dveh najboljših prijateljicah pa spregovorili tudi o svojih prijateljstvih in spominih.

Ljubljanske premiere filma Pozabljeni otok so se udeležili tudi igralci, ki so animiranim likom posodili slovenske glasove. Katja Ajster - Kataya, ki je svojega posodila Raissi, eni od glavnih junakinj, je ob zgodbi filma razmišljala o tem, kako hitro lahko pomembne odnose začnemo jemati za samoumevne. "Prijateljski odnos je eden najpomembnejših odnosov v življenju. Spomini so vse, kar nam ostane, tako da so zelo pomembni in nobenega svojega dragocenega spomina ne bi zamenjala za nič," je povedala.

V slovenski različici je glas Jo posodila Lara Wolf, med drugimi slovenskimi glasovi pa so še Voranc Boh, Lina Akif, Boris Car, Filip Samobor in Leni Buh.

Filipinske mite približali tudi slovenskemu občinstvu

Slovensko različico filma je režiral Uroš Buh, ki pravi, da je bilo treba zgodbo, ki je močno povezana s filipinsko kulturo, približati slovenskemu občinstvu, ne da bi pri tem izgubila svojo identiteto. "V ospredju sta filipinski deklici in zgodbo je bilo treba prenesti v naše okolje, se malo pozabavati z jezikom in narediti tako, da bodo tudi naši najstniki in otroci razumeli te šale," je pojasnil.

Barvita svetovna premiera v Los Angelesu

V znamenju filipinske kulture je minila tudi svetovna premiera Pozabljenega otoka v Los Angelesu. Po rdeči preprogi so se sprehodili H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco, Jenny Slate in Manny Jacinto, ki so junakom posodili glasove, ter režiserja in scenarista Joel Crawford in Januel Mercado, ki sta film opisala kot ljubezensko pismo svojim družinam in kulturi, ki je oblikovala njune vrednote.

Dogodek je bil zato pripravljen kot poklon filipinski in filipinsko-ameriški kulturni dediščini, iz katere film črpa velik del svoje zgodbe, mitoloških bitij in humorja. Ustvarjalci so ob premieri poudarili, da so želeli posneti predvsem zgodbo o prijateljstvu, ki bo razumljiva gledalcem ne glede na njihovo kulturno ozadje.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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