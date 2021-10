Slovo z velikim pokom: najboljši Bond do zdaj?

Ko se zdi, da bosta Bond in Swannova preživela prijeten dopust v idiličnem italijanskem mestu Matera, on hoče pustiti preteklost za sabo tako, da obišče grobnico svoje pokojne ljubezni Vesper Lynd, a pade v zasedo atentatorjev Spectre, za kar obtoži Madeleine in jo zapusti.

Bond se nekoliko zagrenjeno upokoji na Jamajki, ga iz pokoja potegne stari CIA "brat" Felix Leiter (Jeffrey Wright), potem ko iz laboratorija MI6 ugrabijo znanstvenika Valda Obrucheva. Ta je ob pomoči M-a (Ralph Fiennes) razvil projekt Herakles, bioorožje, ki vsebuje nanobote, ki se razširijo kot virus z dotikom in so kodirani na določen DNK, smrtonosni za tarčo in neškodljivi za vse ostale. Bond sreča Nomi (Lashana Lynch), temnopolto agentko, ki so ji po njegovi upokojitvi dodelili šifro 007, s katero sta najprej kot pes in mačka, nato pa lepo sodelujeta, nato pa pomaga Leiterju na Kubi najti Obrucheva. Pomagata jima še Logan Ash, ameriški CIA agent in lokalna CIA lepotica Paloma (Ana de Armas).

Po vratolomni akciji in dejstvu, da hoče Blofeld Bonda mrtvega, kar seveda koordinira iz zapora, Obruchev pretenta kmalu pokojne člane Spectre in hkrati dela za Safina, ki snuje načrt, kako priti do Swannove, s katero ima neporavnane račune. V krču dogajanja se poslovimo od nekaterih likov, na bržčas nepričakovan način, hkrati pa Bond pokaže precej bolj človeško plat, morda bolj kot kdaj koli prej.