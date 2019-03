'Smeha in solz tudi tokrat ne bo manjkalo'

''Smeha in solz ne bo manjkalo,'' je o novi sezoni oddaje Delovna akcija povedala voditeljica Ana Praznik, ki je v pretekli in obenem prvi sezoni najbolj srčne in humanitarne oddaje pri nas spremenila življenje marsikatere družine na bolje. Pred snemanjem prve sezone je Ana (nekdanja članica glasbene skupine Bepop) svoje občutke primerjala s svežo zaljubljenostjo. S skupino strokovnjakov in gradbenih mojstrov se je lotila prenov domov, ki so bili skoraj popolnoma neprimerni za dostojno človeško bivanje. Akcija je pri vsakem domu potekala točno pet dni, družine pa so se v tem času morale izseliti in se vrniti šele po popolni prenovi. Njihove življenjske zgodbe, izpovedi in stiska ter končne reakcije po ogledu prenovljenih domov so povzročile, da je marsikdo posegel po robčkih – solza pa med snemanjem ni zadrževala niti Ana.