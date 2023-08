Smilja v solzah, Zvonko odkorakal stran: S tabo nočem imeti nič

Romantični oddihi se počasi končujejo, pari pa so vedno bolj prepričani, kakšna je njihova končna odločitev. Nekateri so s pomočjo šova Ljubezen na vasi našli svojo ljubezen, drugi se vračajo domov z zlomljenim srcem.

Zvonko in Smilja se sicer zelo dobro razumeta in sta v družbi eden drugega kot dva nasmejana najstnika. Nikakor pa ne prideta do pogovorov o prihodnosti in skupnem življenju. "Želje po cmokanju in ljubčkanju pri meni ni. Za to potrebujem malo več časa, malo manj kamere in več intime," je povedal Zvonko. "Trudim se. Borim se za ljubezen. A vedno manj. Začela sem obupavati," je bila žalostna Smilja. Siniša je v Zadru presenetil Martino in ji pripravil romantični zajtrk. "Včasih se počutim kot rudar, saj iz tebe kopljem besede," se je nad Martinino tiho naravo pritožil Siniša. A čeprav je tako, ji je priznal, da se ima z njo lepo.

Martino je presenetila tudi njegova želja, da bi spoznal njeno družino. "Nič jim nisem o njem govorila. Menim, da je moje zasebno življenje moja stvar." A čeprav je Martina bolj tiha in zadržana in čeprav družini ne govori o njem, je povedala, da je vanj zelo zaljubljena. "Ko ga gledam, lahko rečem, da ga imam rada." Ivan, ki je zaradi Donine iskrenosti, da ne moreta biti par, jokal, se je pomiril in odločil ponovno poskusiti osvojiti svojo izbranko. Tokrat jo je peljal na vožnjo s čolnom. "Srečen sem, ko sem z njo," je povedal Ivan.

"Šla sem, da sebi ugodim, saj mi je sicer res dolgčas," je priznala Dona in dodala, da vseeno ceni, da se je Ivan potrudil organizirati izlet. Milko in Jasna sta še naprej uživala v romantiki in nežnostih. "Ja, par sva in lahko bi tako ostalo. Samo, če me bo poslušal," je povedala Jasna in dodala, da ji je težko, ker se mora kmalu vrniti domov v Sarajevo.

Smilji je bilo vsega dovolj. Da se Zvonko ne želi pogovarjati o resnih tematikah in da z njim nikakor ne napredujeta, jo je pripeljalo na rob solz. Zadnje skupno jutro je Smilja preživela v tišini. "Odkar sva prišla v avto, me tudi pogledal nisi. Manipulator, moj Zvonkec," je povedala prizadeta Smilja.

Rekla mu je, da velikokrat pričakuje, da bo prevzel iniciativo, ko gre za njun odnos. "Ona dobi 'dobro jutro' in 'lahko noč'. Objema in poljuba ne bo dobila. In dolgo jih nihče ne bo dobil," je povedal Zvonko. A njun prepir se ni končal. "Rad govoriš samo, ko imaš občinstvo. Ne morem z nikomer uživati, saj nimam nikogar," je v solzah potožila Smilja. "Trpim že tri dni, tiho sem, trudim se. Ne rabiva se poljubljati, samo da se večkrat skupaj usedeva in poklepetava. Da me vprašaš, kako sem, kako se počutim."

In Zvonko? "Želi si veze na silo. Kaj? Po petih dneh? Duše se ne zajema z lopato." Smilja je Zvonku očitala, da ne ve, kaj je ljubezen. "Vsaj malo mi pokaži, da ti ni vseeno. Velikokrat imam občutek, da me ignoriraš. Moraš mi dati vsaj neko upanje." Zvonko je imel pridiganja dovolj in ji je, preden je odkorakal stran, rekel: "Vedno manj žensk je zame. S tabo nočem imeti nič. Ni nama uspelo."

