Smrkci praznujejo 60 let

Ob 60-letnici Smrkcev so v Bruslju, od koder so modra bitja doma, zagnali veliko slavje. Prišlo je na tisoče otrok, ki so lahko uživali na promenadi, kamor so prinesli ogromno torto. Odprli so tudi zabaviščni park, virtualno razstavo smrkcev. Marsikdo se jih spomni z malih zaslonov, pred sedmimi leti pa je na velika platna prišel tudi film.