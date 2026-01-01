Naslovnica
Smrkelj in zadah po čebuli: filmski poljubi, ki to niso

Los Angeles, 01. 01. 2026 07.00

Avtor:
E.M.
Znameniti poljub v filmu Spider-Man

Čeprav delujejo strastni in čarobni, so filmski poljubi v resnici velikokrat vse prej kot to. Hollywoodski zvezdniki so v preteklosti večkrat priznali, da je snemanje takšnih prizorov nerodno in nič kaj romantično, še posebej, ko je kdo izmed igralcev prehlajen ali pa se je ravno vrnil z odmora, med katerim si je privoščil hrano, ki zaudarja.

Med filmskimi zvezdnicami, ki so iskreno spregovorile o snemanju romantičnih prizorov, je igralka Kate Hudson, sicer protagonistka številnih ljubezenskih zgodb. V enem od intervjujev je dejala, da je bilo med snemanjem filma Ni vse zlato, kar se sveti njeno poljubljanje s soigralcem Matthewem McConaugheyem vse prej kot optimalno.

Kate Hudson in Matthew McConaughey
Kate Hudson in Matthew McConaughey
FOTO: Profimedia

"Poljubljala sva se v morju in čez ves obraz je imel smrkelj," je povedala, zvezdnik pa je v svoj bran dejal: "Bila sva sredi oceana, potopila sva se in nato priplavala iz vode, da bi ulovila sapo. Vmes je veliko slane vode, smrklja in vsega mogočega." Priznal je, da je v tistem trenutku upal le, da bo na kameri videti bolje, kot je bilo v resnici.

Da tudi Kate Hudson ni popolna, pa je v oddaji Watch What Happens Live razkril igralec Dane Cook, ki je skupaj z njo zaigral v filmu Punca najboljšega prijatelja. "Mislim, da je ravno pred snemanjem prizora s poljubljanjem pojedla veliko čebule."

Kate Hudson in Dane Cook
Kate Hudson in Dane Cook
FOTO: Profimedia

Igralec Robert Pattinson je v intervjuju za MTV pred leti priznal, da je med snemanjem filma Voda za slone staknil prehlad, zato je bil njun poljub z Reese Witherspoon vse prej kot 'seksi'. "Iz nosa mi je teklo na vse strani, Reese je nosila lasuljo, jaz pa sem dobesedno brisal nos vanjo." Da snemanje prizora ni bilo prijetno, je potrdila tudi igralka: "Res je imel izcedek iz nosu. Ni bilo privlačno, ni bilo prijetno."

Tudi 'sanjski' Zac Efron je v preteklosti delal napake, ko je prišlo do snemanja poljubljanja. Tik pred romantičnim prizorom si je namreč privoščil ribo. Ko je nastopil trenutek, da poljubi soigralko Kay Panabaker, se je ta zgroženo odmaknila in mu dejala: "O moj bog, si za kosilo jedel lososa? Resno?" Tistega dne se je Zac naučil pomembne lekcije - s seboj zdaj vedno nosi zobno ščetko.

Robert Pattinson in Reese Witherspoon
Robert Pattinson in Reese Witherspoon
FOTO: Profimedia

Poljub v filmu Spider-Man med igralcema Kirsten Dunst in Tobeyjem Maguirom velja za enega najbolj ikoničnih. A tudi tukaj v resnici ni bilo vse tako čarobno. "Visel sem na glavo navzdol, bilo je res pozno ponoči, deževalo je in ves čas mi je deževnica tekla v nos. Potem ko je Kirsten privihala mokro masko, je popolnoma prekinila dovod zraka."

Igralka Milli Bobby Brown pa si bo za vedno zapomnila svoj prvi poljub s soigralcem Finnom Wolfhardom v seriji Stranger Things. Pa ne zato, ker je bil ta tako čaroben, temveč zato, ker je bila tisti dan na setu prisotna celotna njena družina. "Moj oče je gledal. Moj oče je gledal celotno zadevo, vsa moja družina je bila tam in bila je najbolj nerodna stvar na svetu."

