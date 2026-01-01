Smrkelj in zadah po čebuli: filmski poljubi, ki to niso

Med filmskimi zvezdnicami, ki so iskreno spregovorile o snemanju romantičnih prizorov, je igralka Kate Hudson, sicer protagonistka številnih ljubezenskih zgodb. V enem od intervjujev je dejala, da je bilo med snemanjem filma Ni vse zlato, kar se sveti njeno poljubljanje s soigralcem Matthewem McConaugheyem vse prej kot optimalno.

Kate Hudson in Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

"Poljubljala sva se v morju in čez ves obraz je imel smrkelj," je povedala, zvezdnik pa je v svoj bran dejal: "Bila sva sredi oceana, potopila sva se in nato priplavala iz vode, da bi ulovila sapo. Vmes je veliko slane vode, smrklja in vsega mogočega." Priznal je, da je v tistem trenutku upal le, da bo na kameri videti bolje, kot je bilo v resnici. Da tudi Kate Hudson ni popolna, pa je v oddaji Watch What Happens Live razkril igralec Dane Cook, ki je skupaj z njo zaigral v filmu Punca najboljšega prijatelja. "Mislim, da je ravno pred snemanjem prizora s poljubljanjem pojedla veliko čebule."

Kate Hudson in Dane Cook FOTO: Profimedia

Igralec Robert Pattinson je v intervjuju za MTV pred leti priznal, da je med snemanjem filma Voda za slone staknil prehlad, zato je bil njun poljub z Reese Witherspoon vse prej kot 'seksi'. "Iz nosa mi je teklo na vse strani, Reese je nosila lasuljo, jaz pa sem dobesedno brisal nos vanjo." Da snemanje prizora ni bilo prijetno, je potrdila tudi igralka: "Res je imel izcedek iz nosu. Ni bilo privlačno, ni bilo prijetno." Tudi 'sanjski' Zac Efron je v preteklosti delal napake, ko je prišlo do snemanja poljubljanja. Tik pred romantičnim prizorom si je namreč privoščil ribo. Ko je nastopil trenutek, da poljubi soigralko Kay Panabaker, se je ta zgroženo odmaknila in mu dejala: "O moj bog, si za kosilo jedel lososa? Resno?" Tistega dne se je Zac naučil pomembne lekcije - s seboj zdaj vedno nosi zobno ščetko.

Robert Pattinson in Reese Witherspoon FOTO: Profimedia