Sneguljčica 'katastrofa' za filmske blagajne: bo sploh pokrila stroške snemanja?

Slabe napovedi so se uresničile. Sneguljčica, ki je razburjala že pred izidom, se s pogromom sooča tudi po premieri. Gledalci ji namreč namenjajo zelo nizke ocene na platformah za ocenjevanje filmov – te so med najnižjimi v zgodovini meritev –, prav tako je precej manjši od pričakovanj tudi zaslužek. Bojazen, da film ne bo pokril stroškov snemanja in promocije, je zdaj vse večja. A ne le to, kot kaže bo film vplival tudi na prihodnjo Disneyjevo produkcijo.

Adaptacija Disneyjeve risanke Sneguljčica je za omenjeno filmsko hišo veljala za veliko orožje. Javnost je z nestrpnostjo pričakovala novi film, ki po risanki iz leta 1937 upodablja zgodbo ene njihovih najbolj priljubljenih princes. A ni šlo vse po načrtih. Film je bil že pred izidom tarča kritik, fiasko pa se ni pomiril niti po premieri. Na portalu IMDb, kjer javnost ocenjuje filme, je izdelek ocenjen z eno najnižjih ocen v zgodovini portala. Trenutno ima namreč zgolj 1,6 točke od 10.

Kot poroča ameriški Forbes, so na IMDb objavili opozorilo, da so zaznali 'nenavadno glasovalno aktivnost'. Gre za opozorilo, ki ga uporabijo le redko. Rotten Tomatoes, ki prav tako objavlja ocene uporabnikov, se je v ta namen že pred časom lotil preverjanja uporabnikov. Tisti, ki glasujejo, morajo dokazati, da so si ogledali film – česar IMDb ne počne. Tudi zaradi tega obstaja bojazen, da so ljudje filmu masovno začeli namenjati slabe ocene – ne nujno zgolj na podlagi kakovosti filma, temveč tudi zaradi drame, ki se je odvijala okoli filma.

Obeta se velika finančna izguba

Pravo katastrofo za filmski studio pa film predstavlja tudi s finančnega vidika. Kar se je še nedavno zdelo kot paradni konj Disneyja, zdaj povzroča ogromne izgube. Studio je v snemanje filma, ki vsebuje veliko računalniško generiranih podob (CGI), vložil 269,4 milijona dolarjev (okoli 242 milijonov evrov), ob tem pa so dodatnih 100 do 200 milijonov vložili še v promocijo filma. Film, ki je v slabem mesecu v blagajne prinesel le okoli 135 milijonov evrov, bi tako zgolj za povrnitev stroškov moral zaslužiti okoli 400 milijonov evrov. Po dozdajšnjih ocenah je možno, da bodo bilance filma končale v rdečem – s kar 104 milijoni evrov težko luknjo.

Težave, ki jih je Disneyju prinesla težko pričakovana Sneguljčica, so tako velike, da so ustavili priprave na snemanje naslednjega filma v seriji princes - Zlatolasko, poroča Hollywood Reporter. Film, ki je izjemno uspešno animirano različico prejel leta 2010, bo sicer režiral Michael Gracey.

Drame že pred izidom

Mnogi opisujejo, da je film za Disney postal prava nočna mora. Rachel Zegler, ki je upodobila Sneguljčico, je lik in zgodbo pred izidom močno kritizirala in ju označila za 'staromodna'. V nemilosti je po izidu tudi 'zlobna kraljica' Gal Gadot. Mnogi se namreč posmehujejo njeni upodobitvi lika. Vrh drame pa je nedvomno spor med zvezdnicama. Ta je namreč postal tudi politične narave. V dramo sta zvezdnici vpeli stališča o vojni v Gazi. Zeglerjeva je namreč velika podpornica Palestine, Gadotova pa kot Izraelka podpira domovino. Zaradi fiaska se je Disney odpovedal velikim premieram, zvezdnic pa na promocijskih dogodkih ni bilo. Prav tako na premiere niso bili vabljeni novinarji, temveč zgolj fotografi in snemalci, ki ekipi niso mogli postavljati neprijetnih vprašanj.