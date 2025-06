Snemajo film o Mišu Kovaču: 'Je junak našega časa'

Scenaristka Milana Vlaović Kovaček bogato življenje in diskografijo Miša Kovača že dve leti raziskuje skozi pogovore s pevcem, njegovo družino in najbližjimi sodelavci. "Pri pisanju scenarija sem se potopila v spomine v najčistejšem pomenu te besede, saj Miševe pesmi opevajo skoraj vse, kar je bilo v naših življenjih pomembno," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pojasnila Vlaović Kovaček.

Pisateljica meni, da je Mišo junak našega časa, ki si zasluži svojo filmsko zgodbo, saj je njegovo življenje čustvena in veličastna saga o zmagah in porazih, a nikoli o predaji. Eden najuglednejših avtorjev regionalne kinematografije Žalica, ki sodeluje pri nastajanju scenarija, je dodal, da ima glasbeno življenje Miše Kovača mitske razsežnosti superzvezde, njegovo zasebno življenje pa je kot antična tragedija, kar je odličen temelj za velik in pomemben film.

Film razvija producentka Vanja Sremac za produkcijsko hišo SoMi Productions. Režiral ga bo priljubljeni hrvaški režiser Vinko Brešan, ki tako kot Mišo prihaja iz Šibenika in pravi, da je "odgovornost ogromna, priložnost pa enkratna".

Projekt nastaja v dogovoru s Kovačem, njegovo ženo Lidijo, družino ter dolgoletnim poslovnim sodelavcem Tomislavom Madžarom.