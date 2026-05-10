Film/TV

Snemali bodo še drugo sezono serije o Harryju Potterju

New York, 10. 05. 2026 11.54 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Harry Potter serija: Arabella Stanton, Dominic McLaughlin, Alastair Stout

Ameriška televizijska mreža je napovedala izid druge sezone televizijske serije o čarovniškem vajencu Harryju Potterju. Čeprav niso razkrili naslova druge sezone, bodo najverjetneje priredili drugo knjigo priljubljene sage iz sveta čarovništva britanske pisateljice J. K. Rowling z naslovom Dvorana skrivnosti. Snemanje se bo začelo jeseni.

Prva sezona televizijske serije bo izšla na božični večer letos. V vlogi mladega čarovnika Harryja Potterja igra Dominic McLaughlin, Arabella Stanton bo nastopila v vlogi Hermione Granger, Alastair Stout kot Ron Weasley, ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorea pa igra John Lithgow. Igralec, ki je upodobil Harryjevega sovražnika, lorda Voldemorta, še ni znan, med imeni, o katerih so se pojavila ugibanja, pa sta igralec Andy Serkis in oskarjevec Cillian Murphy. Slednji je sicer zanikal svojo vpletenost v projekt.

Harryja Potterja igra Dominic McLaughlin
FOTO: Profimedia

Ameriška televizijska mreža HBO je že prej napovedala, da nameravajo v desetletju prirediti vseh sedem knjig iz knjižne serije pisateljice J. K. Rowling, pri čemer bo vsaka sezona zajemala eno knjigo, poroča britanski BBC. Prva sezona z naslovom Harry Potter in kamen modrosti bo zajemala Harryjevo prvo leto na čarovniški akademiji Bradavičarki, kjer se spoznava z novim svetom čarovnije in sooča s svojo identiteto čarovnika.

Poleg omenjenih v filmski seriji nastopajo tudi Paapa Essiedu v vlogi Severusa Snapea, Janet McTeer kot Minerva McGonagall, Nick Frost je dobil vlogo Rubeusa Hagrida, Luke Thallon kot Quirinus Quirrell in Paul Whitehouse kot Argus Filch. Trije igralci v glavnih vlogah so bili izbrani izmed več kot 30.000 igralcev, ki so se udeležili avdicij.

J. K. Rowling je sicer v zadnjih letih požela nemalo kritik zaradi svojih transfobnih izjav. Avtorica sodeluje kot izvršna producentka pri ustvarjanju prihajajoče televizijske serije, zato nekateri pozivajo k bojkotu projekta.

Zgodbe o dečku čarovniku, ki jih je v sedmih knjigah napisala J. K. Rowling, so dosegle velikanski uspeh po svetu. Z več kot 500 milijoni prodanih knjig v približno 80 jezikih je Harry Potter postal najuspešnejša knjižna serija na svetu. Knjige so doživele tudi filmsko upodobitev. Od leta 2001 do leta 2011 je nastalo osem celovečernih filmov z Danielom Radcliffeom, Rupertom Grintom in Emmo Watson v glavnih vlogah.

