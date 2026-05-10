Snemali bodo še drugo sezono serije o Harryju Potterju

Prva sezona televizijske serije bo izšla na božični večer letos. V vlogi mladega čarovnika Harryja Potterja igra Dominic McLaughlin , Arabella Stanton bo nastopila v vlogi Hermione Granger, Alastair Stout kot Ron Weasley, ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorea pa igra John Lithgow . Igralec, ki je upodobil Harryjevega sovražnika, lorda Voldemorta, še ni znan, med imeni, o katerih so se pojavila ugibanja, pa sta igralec Andy Serkis in oskarjevec Cillian Murphy . Slednji je sicer zanikal svojo vpletenost v projekt.

Ameriška televizijska mreža HBO je že prej napovedala, da nameravajo v desetletju prirediti vseh sedem knjig iz knjižne serije pisateljice J. K. Rowling, pri čemer bo vsaka sezona zajemala eno knjigo, poroča britanski BBC. Prva sezona z naslovom Harry Potter in kamen modrosti bo zajemala Harryjevo prvo leto na čarovniški akademiji Bradavičarki, kjer se spoznava z novim svetom čarovnije in sooča s svojo identiteto čarovnika.

Poleg omenjenih v filmski seriji nastopajo tudi Paapa Essiedu v vlogi Severusa Snapea, Janet McTeer kot Minerva McGonagall, Nick Frost je dobil vlogo Rubeusa Hagrida, Luke Thallon kot Quirinus Quirrell in Paul Whitehouse kot Argus Filch. Trije igralci v glavnih vlogah so bili izbrani izmed več kot 30.000 igralcev, ki so se udeležili avdicij.