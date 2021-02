Snemanje filma Zbudi me v času epidemije: Pomembno je le, da smo lahko na setu

Na Gorenjskem je pod režisersko taktirko Marka Šantića padla prva klapa novega celovečernega filma Zbudi me. V glavnih vlogah bosta zasijala Jure Henigman in Timon Šturbej, scenarij pa je poleg Šantića ustvaril tudi Goran Vojnović. Kako pa z vsemi omejitvami in ukrepi sploh poteka snemanje? Malce bolj zakomplicirano je, priznavajo člani filmske ekipe, a se da. Pomembno je le, da so lahko na setu, pravijo.

