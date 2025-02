'Snemanje filmov o Harryju Potterju ni bilo tako zabavno'

OGLAS

Zadnja dva dela, Harry Potter in svetinje smrti 1. del ter Harry Potter in svetinje smrti 2. del, si lahko v petek in soboto ogledate na Kanalu A.

Zgodbe o čarovniku Harryju Potterju po več desetletjih še vedno živijo med bralci in gledalci. Oboževalci filmov se brez dvoma dobro spomnijo Luciusa Malfoya, očeta Dreca Malfoya, ki je predstavljal temnejšo stran magičnega sveta. Čeprav je Jason Isaacs priznani britanski igralec, ki je nastopil v številnih zelo znanih filmih in serijah, pa je upodobitev Luciusa nedvomno eden od vrhuncev njegove kariere.

Jason Isaacs in Tom Felton v filmu Harry Potter FOTO: Profimedia icon-expand

A Isaacs je zdaj izrekel besede, ki jih marsikateri oboževalci franšize ne bodo sprejeli ravno z navdušenjem. "To je grozno priznanje: snemanje filmov ni bilo tako zabavno," je dejal za BBC. "Snemanje velikih filmov s posebnimi učinki je precej dolgočasno, vendar pa je užitek otipljiv kasneje. Srečujem ljudi, ki jim je film spremenil življenje. In še vedno berejo in delijo zgodbo s svojimi otroki. Nekateri pravijo, da jim je knjiga rešila življenje, in temu verjamem," je dejal. Igralec je priznal, da je bil kljub igranju v filmih ob njihovem ogledu skupaj z nečaki ganjen. "Vsakič se mi ulijejo solze. Res je neverjetno ganljivo in osupljivo. V teh zgodbah je nekaj čarobnega," je dejal.

Jason Isaacs FOTO: Profimedia icon-expand