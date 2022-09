Snemanje Krone se nadaljuje: Dianin obisk Sarajeva

V Španiji se po krajši prekinitvi nadaljuje snemanje Krone. Ustvarjalci priljubljene angleške serije so pretekli teden iz spoštovanja do pokojne kraljice Elizabete II. za dan prekinili s snemanjem šeste in hkrati tudi zadnje sezone zgodbe o kraljevi družini. Ponovna prekinitev dela se obeta 19. septembra, ko bodo v Veliki Britaniji pokopali najdlje vladajočo angleško monarhinjo.

Po tem, ko so ustvarjalci serije Krona zaradi smrti angleške kraljice Elizabete II. za dan prekinili s produkcijo serije, so sedaj ponovno pridno pričeli z delom. Očividci so na snemanju ujeli igralko Elizabeth Debicki v opravi princese Diane, v kateri je obiskala Sarajevo. Kljub temu da bo po fotografijah sodeč epizoda poslednje sezone serije namenjena princesinemu obisku Bosne in Hercegovine, bo kuliso za to ponudilo kar mesto v bližini Barcelone.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, priljubljena princesa je Bosno in Hercegovino obiskala leta 1997, le slab mesec pred prometno nesrečo v Parizu. Tja se je opravila v sklopu promocije projekta Landmine Survivors Network, s katerim se je borila proti odpravi uporabe min. Tekom štiridnevnega obiska te države je obiskala številna mesta in ljudi, ki so jih mine na tak ali drugačen način zaznamovale.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

V zgodovino in srca njenih privržencev se je s tistega potovanja za vedno zapisal prizor z vojnega pokopališča v Sarajevu. Tam je Diana namreč srečala žalujočo žensko, ki je jokala nad sinovim grobom, in ji ponudila svoje sožalje. "Diana ni govorila bosansko, ženska ni razumela angleščine, zato sta se le objeli. Tako intimno, fizično in čustveno kot znata le dve materi," so se prizora kasneje spominjali očividci.

Novico o prekinitvi snemanja serije je dva dneva po smrti kraljice za medije potrdil avtor serije Peter Morgan. V elektronskem sporočilu je zapisal naslednje: "Krona je ljubezensko pismo kraljici in za zdaj nima kaj dodati, le molk in spoštovanje. Pričakujem, da bomo iz spoštovanja tudi mi prenehali snemati." Njegova pričakovanja je kasneje potrdil vir blizu tuje pretočne platforme, na kateri se serija predvaja. "V znak spoštovanja je bilo snemanje serije Krona danes prekinjeno. Snemanje bo prekinjeno tudi na dan pogreba njenega visočanstva."