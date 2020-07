'Snemati s Tomom Cruiseom je bila prava nočna mora'

Thandie Newton, igralka, ki jo trenutno lahko spremljamo v seriji Westworld, je za revijo New York Magazine povedala, kako je bilo snemati s Tomom Cruisom. Z njim je sodelovala leta 2000 na setu filma Misija nemogoče 2.

Toma je na snemanju filma menda motila njena igra, zato je predlagal, da zamenjata vlogi. Ona je prevzela njegovo vlogo, on pa ji je pokazala, kako bi ona morala odigrati določeno sekvenco v filmu. "Celotno sceno smo posneli, da sem bila jaz on in on jaz. In to je bila najbolj bizarna izkušnja, ki mi nikakor ni pomagala. Vse skupaj me je pahnilo samo še globlje v osebne frustracije in v dvome."

Dodala je, da je bilo snemati z njim'prava nočna mora'. Thandia pravi, da ima Tom napačen pristop do soigralca, saj meni, da je boljši od vseh in s tem uniči samozavest vseh ostalih okoli sebe.

Igralka pravi je, da se ga je na trenutke celo bala. "Je zelo dominantna oseba. Zelo se trudi, da bi bil prijazen, ampak nekje v ozadju čutiš pritisk, ki ga vrši nad tabo. Mislim, da je prepričan, da je samo on najboljši in da mu nihče ne seže niti do kolen," je povedala za Vulturein dodala, da sta se med snemanjem neke druge scene celo sprla. Povedala je tudi, da ji režiser John Woo nikoli ni pomagal pri kakršni koli zagati med snemanjem.

A Newtonova dodaja, da ne misli, da je Tom slaba oseba ali da je z njim težko delati. Zaveda se, da sta bila oba pod pritiskom in da so bili dnevi, ko so snemali, res naporni in da mu noče delati krivice. Ve, da je Tom tudi do sebe neusmiljen in pričakuje, da so vsi perfekcionisti, kot on.