So Gremlini božični film ali ne?

Na vprašanje novinarja portala Yahoo Entertainement, ali je legendarna grozljivka Gremlini zanj kot za scenarista v resnici božični film, je Chris Columbus odgovoril: "Ja, mislim, zame je bil cilj … Okej, tako. Razlog, zakaj sem sam tako fasciniran nad božičem, je ta, da je to čas v letu, ko so ljudje najbolj čustveni in najsrečnejši. A vseeno je tu še popolnoma druga plat, druga polovica ljudi, ki je izjemno depresivna, morda tudi brez službe–sploh letos. Zato se zamislite nad tem in pomislite na Gremline. Ljudje bi morali praznike praznovati s svojimi družinami in v filmu so te neverjetno zlobne majhne pošasti, ki terorizirajo vse mesto in morijo vsepovprek. Fascinantno."