So šli predaleč? 10 najbolj 'nerodnih' filmskih prizorov seksa

Le kaj bi bil Hollywood brez "klasičnih" prizorov seksa? Oglejmo si deset primerov iz novejših filmov, kjer je "vroča" akcija vse prej kot glamurozna, a morda prav zato toliko bolj resnična. Se vam je kdaj ob gledanju zaletel popcorn, ker je bilo smešno ali pač tako neprijetno? Pa poglejmo!

1. Ameriška pita (1999) Ah, klasika. Le koga oče ni zalotil pri "natepavanju" jabolčne pite? Se vam to ni zgodilo? Čudno ...

2. Napumpana (2007) Morda nosečniški seks ni ravno preveč zabaven, a kot to počneta Katherine Heigl in Seth Rogen, da ne bi "dregnila" otroka, je res skoraj za crknit smešno.

3. Huda učiteljica (2011) Zakaj bi morali vedno seksati goli ali pomankljivo oblečeni? No, Justin Timberlake je očitno menil, da je dobra ideja, ko je to počel popolnoma oblečen z brhko Cameron Diaz.

4. Uničevalec (1993) Kakšen je bil virtualni seks leta 1993? No, to sta takrat demonstrirala Sylvester Stallone in Sandra Bullock. In čeprav nista bila izpostavljena nalezljivim boleznim in sta se ognila nezaželeni nosečnosti, je vse skupaj delovalo precej obupano. No, Sandra je po tej polomiji vseeno nekako uspela rešiti svojo kariero.

5. Super hudo (2007) Ubogi McLovin, pa samo devištvo je hotel izgubiti. Bil je blizu, a so morali priti policaji in mu vse pokvariti, a še bolj nerodne kot sam seks, so posledice, čeprav ni nikoli zabavno, če te nekdo zaloti med penetracijo ...

6. Racak Howard (1986) 80. so bila zagotovo čudna dekada. Film Howard The Duck vsebuje tudi prizor, kako seksata Lea Thompson in racak iz vesolja, ki se v bistvu nikoli ni zgodil, a se ga vsi spominjajo, ki so film kdaj koli videli.

7. 40-letni devičnik (2005) Je lahko še kaj bolj "bolečega", če kot 40-letnik, ki se pretvarja, da točno ve, kaj mora narediti v spalnici? Ugriz spodnje ustnice prav tako še vedno marsikoga boli ...

8. Dekliščina (2011) Kaj se zgodi, če sta skupaj dva, ki imata popolnoma različen ritem? Po ogledu odlomka, bo marsikaj jasno ...

9. Austin Powers (1997) Ko se navidez seksi džakuzi izkaže, da ni najbolj primeren, da se v njem izkaže mednarodni vohunski prvak Austin Powers ...

