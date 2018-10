So v filmu pozabili na 'ljubezen njegovega življenja'?

A Freddiejeva biografinja Lesley-Ann Jones je prepričana, da so iz filma izpustili oz. ignorirali eno od ključnih žensk v njegovem življenju. To jeBarbara Valetin, na Dunaju rojena Avstrijka, menda igralka v erotičnih filmih, ki je zanj skrbela v zadnjih dneh njegovega življenja. Jonesova je prepričana, da jo je pevec globoko ljubil, igrala pa naj bi večjo vlogo v njegovem življenju kot nekdanje dekle Mary Austin. Ta je sicer navdihnila pesem Queenov Love of my Life.

V filmu tako imamo Austinovo (igra jo Lucy Boynton), s katero je Freddie hodil v sedemdesetih, a menda naj bi bil bližje Valentinovi, ki so jo nekateri zaradi njene bujnosti in lepote v mladih letih klicali tudi "nemška Jayne Mansfield".

Obstaja tudi kar nekaj skupnih fotografij Freddieja in Barbare, ki je umrla zaradi kapi leta 2002 pri 61 letih. Sicer pa se je k njemu preselila, ko je resno zbolel in sta zanj skrbela z Jimom Huttonom vse do njegove smrti leta 1991 zaradi aidsa.

"Malce mi gre na živce pri tem filmu, da so drugo žensko popolnoma ignorirali. Mary Austin je taka žalujoča vdova, a obstajala je še ena ženska. Gre za izbrisanje nekoga, ki mu je bil zelo blizu," je za Telegraphpovedala Jonesova.