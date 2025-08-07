Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Film/TV

So znani Slovenci in Slovenke barabe? 'Ušpičila sem preveč stvari'

Ljubljana, 07. 08. 2025 16.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M. , Eva Mavrič
Komentarji
0

V slovenske kinematografe prihaja film Barabe 2, v katerem bodo živalice skušale zaživeti kot pošteni državljani, prisiljene pa bodo opraviti še zadnji posel. Na premieri v ljubljanskem Cineplexxu smo znane Slovence in Slovenke vprašali, kdaj so bili sami nazadnje barabe.

V ljubljanskem Cineplexxu so premierno predvajali težko pričakovano nadaljevanje animiranega filma Barabe. Volk, kača, morski pes, piranja in tarantela bodo letošnje poletje skušali zaživeti kot pošteni državljani, prisiljeni pa bodo opraviti še zadnji posel.

Igralec Robert Korošec priznava, da zaradi treningov že dolgo ni baraba. "Imam pa dve barabi doma. Sta bili barabi ravno pred kakšne pol ure, zato imam izkušnje," je dejal. Igralka Ana Marija Mitić priznava, da je vsak dan "malo baraba". "Moramo ohraniti uporništvo, otroškost in moramo ohraniti nekaj malega lumparij, ker to dela življenje sočno. Absolutno vse v skladu z zakoni - če si pa kdaj dovolimo spustiti zanko, pa tudi ni nič narobe," je povedala.

Kaj pa vplivnica Teja Jugovic? Kot pove, je bila "baraba" nazadnje v otroštvu. "Ugotovila sem, da je življenje veliko bolj prijazno s teboj, če si priden. Ušpičila sem preveč stvari, zato je bolje, da jih nikoli ne povem. Bom raje zadržala zase, ker jih še moji starši ne vedo," je povedala v smehu. Da pa je upornica, pa je priznala televizijska voditeljica Nina Osenar Kontrec. "Špricanje šole - to je kar hud zločin, ki ga ne priporočam," je pripomnila.

Pred projekcijo filma so najmlajši lahko postali barabe s poslikavami svojih barabinskih junakov na rokah in obrazih, se zabavali s pobarvankami, prejeli lepe nagrade ter se posladkali in odžejali.

Animirana akcijska komedija bo pri nas na ogled v sinhronizirani različici, likom pa so glasove posodili Boris Car, Gorazd Žilavec, Damjan Trbovc, Maja Martina Merljak, Alenka Tetičkovič, Robert Korošec, Rok Kunaver, Aja Kobe, Ota Širca Roš, Iva Kranjc Bagola, Asja Kahrimanović, Alenka Kraigher, Niko Goršič, Urh Mlakar, Katja Ajster, Uroš Buh, Tadeja Vaupotič Bleoju in Žiga Bunič.

barabe 2 film premiera
Naslednji članek

South Park še ni opravil s Trumpom: 'Ali naj satanu namažem rit?'

Naslednji članek

8 razlogov, zakaj je kolesarjenje najboljša vadba za celo telo

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089