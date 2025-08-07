So znani Slovenci in Slovenke barabe? 'Ušpičila sem preveč stvari'

V ljubljanskem Cineplexxu so premierno predvajali težko pričakovano nadaljevanje animiranega filma Barabe. Volk, kača, morski pes, piranja in tarantela bodo letošnje poletje skušali zaživeti kot pošteni državljani, prisiljeni pa bodo opraviti še zadnji posel.
- FOTO: Sandi Fišer
Igralec Robert Korošec priznava, da zaradi treningov že dolgo ni baraba. "Imam pa dve barabi doma. Sta bili barabi ravno pred kakšne pol ure, zato imam izkušnje," je dejal. Igralka Ana Marija Mitić priznava, da je vsak dan "malo baraba". "Moramo ohraniti uporništvo, otroškost in moramo ohraniti nekaj malega lumparij, ker to dela življenje sočno. Absolutno vse v skladu z zakoni - če si pa kdaj dovolimo spustiti zanko, pa tudi ni nič narobe," je povedala.
Kaj pa vplivnica Teja Jugovic? Kot pove, je bila "baraba" nazadnje v otroštvu. "Ugotovila sem, da je življenje veliko bolj prijazno s teboj, če si priden. Ušpičila sem preveč stvari, zato je bolje, da jih nikoli ne povem. Bom raje zadržala zase, ker jih še moji starši ne vedo," je povedala v smehu. Da pa je upornica, pa je priznala televizijska voditeljica Nina Osenar Kontrec. "Špricanje šole - to je kar hud zločin, ki ga ne priporočam," je pripomnila.
Pred projekcijo filma so najmlajši lahko postali barabe s poslikavami svojih barabinskih junakov na rokah in obrazih, se zabavali s pobarvankami, prejeli lepe nagrade ter se posladkali in odžejali.
Animirana akcijska komedija bo pri nas na ogled v sinhronizirani različici, likom pa so glasove posodili Boris Car, Gorazd Žilavec, Damjan Trbovc, Maja Martina Merljak, Alenka Tetičkovič, Robert Korošec, Rok Kunaver, Aja Kobe, Ota Širca Roš, Iva Kranjc Bagola, Asja Kahrimanović, Alenka Kraigher, Niko Goršič, Urh Mlakar, Katja Ajster, Uroš Buh, Tadeja Vaupotič Bleoju in Žiga Bunič.
