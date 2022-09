Sofia Coppola bo režirala biografski film o Priscilli Presley

51-letna filmska ustvarjalka bo spisala scenarij in sedla na režiserski stolček biografskega filma z naslovom Priscilla. Ta bo temeljil na knjigi spominov z naslovom Elvis and Me, ki je izšla leta 1985.

Sofia Coppola je pred novim, zahtevnim projektom. Ameriška režiserka bo prevzela glavni vlogi za kamero novega biografskega filma, ki bo pripovedoval zgodbo Priscille Presley. Ta je v obliki knjige izšla leta 1985 v delu z naslovom Elvis and Me, intimna pripoved pa je takrat nemudoma postala najbolj prodajana knjiga seznama New York Times. icon-expand Sofia Coppola se bo podpisala pod novi biografski film o življenju Priscille Presley. FOTO: Profimedia Vlogo Priscille bo prevzela Cailee Spaeny (ki se je pojavila že v projektih Mare of Easttown ter Bad Times at the El Royale), Jacob Elordi iz Evforije bo stopil v čevlje kralja rock'n'rolla. icon-expand Priscilla Presley je o svojem življenju spregovorila v knjigi, ki je izšla v osemdesetih. FOTO: Profimedia Coppola bo sodelovala tudi kot producentka, moči pa bo združila z dolgoletnimi sodelavci, med njimi so tudi Philippe Le Sourd (direktor fotografije), Stacey Battat (kostumografinja), Sarah Flack (montaža) in Tamara Deverell (produkcijski dizajn). Več informacij glede pričetka produkcije ali o izidu filma zaenkrat ni znanih.