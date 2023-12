Sofia Coppola se mora boriti za delček visokega proračuna moških režiserjev

"Preprosto vidim, da vsi ti moški dobijo na stotine milijonov dolarjev, potem pa se borim za majhen del tega," je dejala hčerka slavnega režiserja Botra Francisa Forda Coppole. "Mislim, da je to ostalo od kulture tega posla. To je frustrirajoče, vendar se vedno borim, da to dobim, in prav vesela sem, da lahko svoje filme snemam neodvisno in najdem ljudi, ki verjamejo vanje."

Ne glede na to, kako frustrirajoč je lahko nizek proračun, je ustvarjalka priznala, da ima tudi dobro stran: ni se ji treba ukvarjati s številnimi povratnimi informacijami nadrejenih, ker niso toliko vložili v njene projekte. "Obstajata izziv in svoboda, ko so stvari v manjših obsegih, kajti če imaš velik proračun, se vodstvo studia veliko vmešava in nikoli ne bi mogla posneti takšnega filma," je pojasnila. "Torej imam to svobodo. Potem moraš biti res spreten, in bilo je res težko, a imel sem najboljšo ekipo," je povedala o biografskem filmu Priscilla, v katerem igrata Cailee Spaeny in Jacob Elordi.