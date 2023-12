Sofía Vergara neprepoznavna kot Griselda, kraljica mamil.

Sofía Vergara bo v šestdelni seriji z naslovom Griselda v produkciji tuje pretočne platforme zaigrala Griseldo Blanco, zloglasno vodjo kolumbijskega mamilarskega kartela, znano tudi pod vzdevkoma kraljica mamil in botra. 51-letna igralka, znana predvsem po komičnih vlogah, je v prvih utrinkih iz serije neprepoznavna.

Kdo je bila Griselda Blanco? Bila je vodja kolumbijskega mamilarskega kartela, ki je med sedemdesetimi leti preteklega stoletja do začetka novega tisočletja delovala v v podzemlju Miamija na Floridi. Griselda je umrla v 70.letu starosti, po tem ko je bila 3. septembra 2012 ustreljena.

V seriji, pod katero se igalka podpisuje tudi kot izvršna producentka, se bo kot igralka preizkusila tudi zvezdnica latinske glasbe Carolina Giraldo, bolj znana pod umetniškim imenom Karol G. Zaigrala bo Carlo, eno Griseldinih najbolj zaupanja vrednih sodelavk. Serija bo luč sveta ugledala konec januarja prihodnje leto.

Za sveže samsko igralko Sofío Vergara je pestro poletje. Na dopustu pri naših zahodnih sosedih je praznovala 51. rojstni dan in se ob tem pošalila, da zaradi let že čuti bolečine v kolenih. Zvezdnica je ravno v dneh, ko je praznovala osebni praznik, na Instagramu dosegla 30 milijonov sledilcev. No, prav na Instagramu pa je delila fotografije s ponovnega srečanja s svojimi soigralci iz priljubljene humoristične serije Sodobna družina.