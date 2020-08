Soigralci pozabili, da je Sean Penn posodil glas liku v filmu Angry Birds

59-letni Sean Penn se je preizkusil tudi v sinhronizaciji, pri tem pa ni imel pretirano težke naloge, ker je posodil glas liku, ki se ni nikoli pogovarjal. Animirani film Angry Birds , ki temelji na nadvse priljubljeni videoigri, ki so jo predstavili leta 2009, nas popelje na otok, na katerem zadovoljno prebivajo neleteči ptiči, ki imajo težave z jezo. Sean je kot Terence v filmu le godrnjal, mrmral in pel.

V intervjuju za portal Slash Gear so igralciJason Sudeiki, Maya Rudolph in Josh Gad, ki so posodili glas trem glavnim likom, spregovorili o sodelovanju pri priljubljeni risanki, pri tem pa pozabili, da je skupaj z njimi pri adaptaciji sodeloval tudi Sean, ki je v primerjavi z drugimi bolj malo časa preživel v snemalni kabini. V intervjuju pa so med drugim spregovorili tudi o tem, kaj jim je sodelovanje pri omenjenem filmu pomenilo.