Šok na ceremoniji vrtnic: Oprosti, rada bi ti nekaj povedala!

Ko se dekleta zberejo v vili, se začne komentiranje in hitro je postalo jasno, kdo je s kom v dobrih odnosih. Nekatere tako na nekoliko neprijeten način ugotovijo, da sostanovalke znova govorijo za njihovim hrbtom. Druga dekleta so precej samozavestna, da bodo svojo vrtnico zagotovo dobile. Pri nekaterih je to upravičeno, pri drugih pa precej pretirano.

Ko prispeta tudi Karlo in Petar, se dekleta začnejo boriti za njuno pozornost. Nekatera si namreč želijo pogovor. Kot pravijo, do zdaj niso imele dovolj časa z njima in želijo ugotoviti, v kateri fazi so njihovi odnosi – brez kakršnih koli zadržkov ju bodo o tem vprašale neposredno. "Ves čas gledam, kje je, pa se mi nikakor ne približa. Pričakujem ta pogovor ... Kdaj bom na vrsti?" se je spraševalo eno od deklet.

Nekatere dame se bodo med večerom obnašale precej nenavadno, njihov pogled pa bo ves čas uhajal k Karlu, Petru in dekletom, ki jih bosta odpeljala na pogovor. O vsem bodo imele svoje mnenje. "Danes ni čisto pri sebi, čudna je. Ljubosumna je," bo eno od svojih kolegic komentirala Lara. Po drugi strani bosta Karlo in Petar nekaterim kandidatkam zelo jasno pokazala, da se v njihovi družbi počutita izjemno prijetno, eni izmed njih pa bosta celo ponudila svoj suknjič, da je ne bi zeblo.