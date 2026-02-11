Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Šok na ceremoniji vrtnic: Oprosti, rada bi ti nekaj povedala!

Ljubljana, 11. 02. 2026 19.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Po tednu, polnem zmenkov, pogovorov in čustev, sledi nova ceremonija vrtnic. Kot vedno bo pred tem potekala koktajl zabava, na kateri bodo imela dekleta priložnost znova poklepetati s sanjskima moškima. Nekaterim se zdi to odlična priložnost, da razčistijo stvari o njihovem odnosu.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Ko se dekleta zberejo v vili, se začne komentiranje in hitro je postalo jasno, kdo je s kom v dobrih odnosih. Nekatere tako na nekoliko neprijeten način ugotovijo, da sostanovalke znova govorijo za njihovim hrbtom. Druga dekleta so precej samozavestna, da bodo svojo vrtnico zagotovo dobile. Pri nekaterih je to upravičeno, pri drugih pa precej pretirano.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Ko prispeta tudi Karlo in Petar, se dekleta začnejo boriti za njuno pozornost. Nekatera si namreč želijo pogovor. Kot pravijo, do zdaj niso imele dovolj časa z njima in želijo ugotoviti, v kateri fazi so njihovi odnosi – brez kakršnih koli zadržkov ju bodo o tem vprašale neposredno. "Ves čas gledam, kje je, pa se mi nikakor ne približa. Pričakujem ta pogovor ... Kdaj bom na vrsti?" se je spraševalo eno od deklet.

Nekatere dame se bodo med večerom obnašale precej nenavadno, njihov pogled pa bo ves čas uhajal k Karlu, Petru in dekletom, ki jih bosta odpeljala na pogovor. O vsem bodo imele svoje mnenje. "Danes ni čisto pri sebi, čudna je. Ljubosumna je," bo eno od svojih kolegic komentirala Lara. Po drugi strani bosta Karlo in Petar nekaterim kandidatkam zelo jasno pokazala, da se v njihovi družbi počutita izjemno prijetno, eni izmed njih pa bosta celo ponudila svoj suknjič, da je ne bi zeblo.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Voditelj Marko Vargek bo napovedal novo podelitev vrtnic, napetost v zraku pa bo več kot očitna - od zadnje podelitve so vsa dekleta negotova. Delitev vrtnic se je začela. Medtem ko so si nekatere lahko odahnile, se je pri drugih pričakovanje le še stopnjevalo. Čeprav je voditelj napovedal, da nocoj ne bo dodatnih presenečenj, jih je eno dekle vseeno presenetilo. Nenadoma se je odločila, da mora prav na kraju samem svojemu sanjskemu moškemu nekaj priznati: "Oprosti, rada bi ti nekaj povedala."

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške poptv voyo

Na ceremoniji vrtnic se bo zgodil preobrat

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ukradeni otroci: Starši ogorčeni nad zavrnitvijo poročila
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Pisateljica, ki je otrokom dala krila domišljije – Ela Peroci
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
Žiga Florjan Sedevčič: "Hčerko moraš naučiti, na kaj ne sme pristajati"
zadovoljna
Portal
Pri 65. je pozirala v kopalkah
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
3 vadbe za vse, ki želite narediti nekaj zase
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
vizita
Portal
So stari Rimljani iztrebke res uporabljali za zdravilo?
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
Nova odkritja o ledvičnih kamnih razkrivajo, da smo se o njihovem nastanku motili
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
V UKC Maribor dva nova stokratna darovalca krvi
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
Kaj lahko pomaga preprečevati globoko vensko trombozo
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Katera podjetja v Sloveniji bodo odpuščala?
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Zimske počitnice postajajo luksuz: družine čutijo največji skok cen v zadnjih letih
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
Kaj se je v Sloveniji najbolj podražilo?
moskisvet
Portal
Reset telesa in uma v nekaj preprostih korakih
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Kdaj kupiti letalsko karto in kateri dan so leti najcenejši?
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
Ljubezen, ki je premagala čas in smrt
dominvrt
Portal
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
Pripravite enostaven domač prašek za pomivalni stroj
okusno
Portal
Valentinove sladice za vsako astrološko znamenje
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Popolne miške, ki vedno uspejo
Popolne miške, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534