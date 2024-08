Sonja Prosenc ustvarila črno komedijo, ki je zanimiva za svetovno občinstvo

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je prepričana, da je Sonja Prosenc režiserka, ki dela filme, ki niso zelo tipični za našo regijo. "Njeni filmi odstopajo v marsičem, predvsem pa v estetiki in stilu, ki ga je Sonja izmojstrila v svojih treh celovečercih do potankosti." Igralka Katarina Stegnar je režiserki pripisala izjemno znanje in izjemen talent za film ter dodala, da režiserka zgodbe pripoveduje na svoj način. Tudi igralec Marko Mandić je imel za režiserko lepe besede. Dejal je, da vedno poda prave napotke ter da posluša, kaj se v prostoru zgodi in tako igralce postavi na prave točke in s tem vzpostavi pravo kemijo.

Sonja Prosenc režijo bolj kot s šahom primerja z dirigiranjem, saj mora z igralci, ki so najboljši na svojem področju delati tako, da ustvari celoto in vizijo. Režiserka, ki velja za eno od 50 zlatih režiserk Stare celine, je vesela, da je v industriji vedno več žensk, ki zasedajo vodilne položaje. "Definitivno je vse več žensk, ki tudi v Sloveniji dobivajo več priložnosti, odkar je Slovenski filmski center uvedel razpis za prvence. Lažje je vstopati v profesionalni svet filma."

"Na festivalih komedije niso pogosto predstavljene, ampak ta komedija je malce specifična. Je tragikomedija, zelo satirizirana. Obravnava teme, ki so univerzalne in so bile zanimive tako za newyorško občinstvo in očitno tudi za Sarajevo, za naš prostor. To so teme razslojenosti, teme strahu pred drugim," je o filmu, v središču katerega je družina, ki se želi zapreti v svoj mehurček, še povedala režiserka in dodala, da se pred realnostjo seveda ne da skriti ter da zato ta mehurček razpade.