Sonji Prosenc grand prix na festivalu filmske režije

Slovenska režiserka Sonja Prosenc je na Mednarodnem festivalu filmske režije - LIFFE v Leskovcu prejela nagrado zlata nit - grand prix, glavno nagrado festivala za režijo za film Odrešitev za začetnike. Festival LIFFE velja za enega osrednjih regionalnih festivalov, posvečenih avtorskemu pristopu v filmski režiji.

Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, film "z izjemno vizualno natančnostjo spomni, kako zlahka se človek zapre pred svetom okoli sebe, prepričan, da je varnost mogoča znotraj meja lastnega mehurčka". "V tem iskanju nadzora se ustvari iluzija ravnovesja - iluzija, ki traja le, dokler zunanji svet, ali srna, ne potrka na vrata. Šele ko narava prodre v skrbno urejeno vsakdanjost in razbije meje med obvladanim in neukročenim, skozi nežnost in nemir razkrijemo resnico: s sprejemanjem lastne ranljivosti in 'živalske' narave v sebi se osvobodimo iluzije nadvlade ter najdemo pot k bolj zdravim odnosom," so utemeljitev žirije pri produkcijski hiši Zavod Mono o navedli v sporočilu za javnost.

Sonja Prosenc z LIFFE Grand Prix 202. FOTO: Monoo icon-expand

Sonja Prosenc je ob nagradi povedala, da je imela pri filmu "priložnost sodelovati s fantastično ekipo". "A rada bi se zahvalila tudi producentom in koproducentom iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Srbije in Norveške, ki so mi omogočili realizirati umetniško vizijo filma brez kompromisov," je dodala. Producent filma je produkcijska hiša Zavod Mono o, koproducenti filma so Incipit Film iz Italije, Incitus film iz Norveške, Wolfgang&Dolly iz Hrvaške ter Living Pictures iz Srbije. V Sloveniji sta filma finančno podprla Slovenski filmski center skupaj s Filmskim Studiem Viba Film in RTV Slovenija.

Odrešitev za začetnike FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Film Odrešitev za začetnike je bil po svetovni premieri na festivalu Tribeca V New Yorku prikazan na več kot 60 festivalih po svetu. Prejel je sedem vesen, med njimi za najboljši film in najboljši scenarij, ter nagrado svetovnega združenja art kinematografov CICAE na Sarajevskem filmskem festivalu. Bil je tudi slovenski kandidat za oskarja za mednarodni celovečerni film za leto 2025. Ob začetku distribucije v ZDA je The New York Times film uvrstil v izbor meseca za maj 2025, v Franciji pa ga je kulturni časopis L'Humanite ob začetku francoske kino-distribucije razglasil za film tedna. Film je še vedno na ogled v francoskih kinematografih, ob redni distribuciji pa je bil šest tednov vključen tudi v umetniški program Jeu de Paume, ki domuje v zgodovinski stavbi v vrtovih Tuileries ob Place de la Concorde.