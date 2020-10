Sophia Loren o povratku pred kamere: Želim si navdiha in izzivov

Film, ki bo na voljo za ogled od 13. novembra, je igralki ponudil novo priložnost, da se vrne k igralskemu poklicu, čeprav je sama povedala, da se je sodelovanje ''enostavno zgodilo'', saj kreativnega premora ni nameravala prekiniti.

''Želim si navdiha in izzivov. Nisem vedela za noben film, pri katerem bi nemudoma želela sodelovati. Če izbiraš stvari, pri katerih bi lahko resnično zablestel, se nekako obvaruješ pred napakami, saj sebe lahko preslikaš na platno in ta subjektivni pogled je del resnice,''je povedala diva. Že leta 2019 je dejala, da navdih išče v svojem življenju: ''Inspirira me moja družina. Imam dva čudovita otroka, ki sta mi dala vnuke. Tako sem vsakodnevno obkrožena z veliko ljubezni. Vsak dan je priložnost za življenje, kot ga želiš in za stvari, ki jih želiš početi. To me navdihuje. Treba je imeti rad sebe in to kar počneš.''