Sophia Loren po desetletju znova pred filmskimi kamerami

Sophia Loren je obljubila, da ji bo vloga v prihajajoči drami omogočila, da pokaže še nikoli videne igralske veščine. Zadnjič se je pojavila v filmu La mia casa è piena di specchi (Moja hiša je polna ogledal, op. a.), ki je luč sveta ugledal leta 2010. 86-letna igralska legenda se bo po enajstih letih vrnila v filmski stvaritvi, ki jo bo predvajal ponudnik Netflix. Celovečerec The life ahead oziroma La vita davanti a sé se trenutno nahaja v fazi postprodukcije, navaja portal IMDB. Film je delo režiserja Edoarda Pontija . Sodelovanje cenjene dive in 47-letnega režiserja pa ni naključje, saj je Edoardo Sophiin sin.

''Ko mi je sin ponudil vlogo je bilo to kot uresničitev mojih največjih sanj. Nisem prav dolgo oklevala ali naj vlogo sprejmem ali ne,'' je povedala zvezdnica. V filmu bo prevzela vlogo gospe Rose, ki je preživela holokavst. V zgodbi pomaga pri vzgoji otrokov prostitutk in se tako sreča z 12-letnim fantom, siroto s katero splete posebno vez.

''Uživala sem v vlogi gospe Rose. Ona je močna, a spet tako krhka. Ona je borka in me iz različnih razlogov spominja na mojo mamo,'' je dodala igralska ikona. Film bo že druga priredba romana avtorja Romaina Garyja po filmuLa vie devant soi iz leta 1977, v katerem je Roso upodobila igralka Simone Signoret. Svetovna premiera celovečerca se bo zgodila že to jesen v Rimu, medtem ko ga bo ponudnik gledalcem predstavil mesec dni kasneje.