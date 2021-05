Sophia Loren prejemnica prestižne nagrade david

"Pred 60 leti sem že prejela nagrado david, a kljub vsemu se zdi, kot da je sedaj prvič," je ob tej priložnosti povedala Sophia Loren . "Navdušenje in veselje sta enaka. Morda je to moj zadnji film, čeprav si še vedno želim snemati. Brez filma ne morem živeti," je dodala.

Film Življenje pred seboj pripoveduje o gospodični Rosi, ki je preživela holokavst in v svojem skromnem stanovanju v Bariju skrbi za otroke prostitutk. V svoj dom sprejme tudi 12-letnega Senegalca Moma, ki jo je poprej okradel. Rosa in Momo skupaj premagujeta osamljenost in ustvarita svojevrstno družino.

Nagrado za življenjsko delo je prejela igralka Sandra Milo. Igralka je tekom kariere sodelovala s priznanimi italijanskimi režiserji, kot so Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli, Federico FelliniinGabriele Salvatores, pa tudi s francoskima režiserjema Jeanom Renoirjem inClaudom Sautetom.

Podelili so še dve posebni nagradi david, ki sta ju za doprinos k italijanski kinematografiji prejela Monica Bellucci in Diego Abatantuono.Belluccijevi so se poklonili zaradi izjemne kariere, ki jo je gradila najprej v domovini, nato pa nadgrajevala s sodelovanji z velikimi režiserskimi imeni, kot so Francis Ford Coppola(Drakula), Giuseppe Tornatore(Malena), Sam Mendes(Spectre), Terry Gilliam(Skrivnost bratov Grimm) ter Emir Kusturica (Ljubezen in vojna).