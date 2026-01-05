Sophie Turner zavrnila ugibanja o razmerju s Chrisom Martinom

Sophie Turner, ki jo je na sam vrh v igralskem svetu izstrelila vloga v seriji Igra prestolov, je odkrito priznala, da se trudi ujeti ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. V preteklih mesecih so bile v javnosti vse glasnejše govorice, da naj bi se med Sophie in Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay, ljubezensko zaiskrilo. V nedavnem intervjuju je 29-letna igralka za tuje medije zdaj iskreno povedala, da pogosto zanemarja določene vidike svojega življenja. Kot pravi, v zadnjem času nima veliko časa za ljubezen. "Včasih popolnoma pozabim dele svojega življenja. Prijateljev tako nisem videla že več tednov, na zmenku pa nisem bila že več mesecev," je priznala.

Sophie Turner FOTO: AP

S tem je utišala tudi govorice, da naj bi se skrivaj videvala s pevcem Chrisom Martinom. Lani oktobra naj bi bila namreč opažena na skupni večerji. A zvezdnica zdaj poudarja, da svoj čas namenja izključno delu in družini. Pri tem se osredotoča na svoji hčerki: petletno Willi in triletno Delphine, ki ju ima z bivšim možem Joejem Jonasom. "Trenutno sem sposobna le dela in družine, vendar delam na tem. Prišla bom do tja," je dodala. Turner je spregovorila tudi o vstopu v trideseta leta in dejala, da upa na mirnejše obdobje po tem, kar pravi, da so bila precej težka dvajseta. "Dolgo časa je bilo vse zelo kaotično in pripravljena sem, da se stvari malo umirijo," je zaključila.

Sophie Turner in Joe Jonas FOTO: AP

Spomnimo, da sta Sophie Turner in Joe Jonas začela razmerje leta 2016, se poročila leta 2019 in končala zakon leta 2023, čemur je sledil burni boj za skrbništvo nad otroki.