Sophie Turner zavrnila ugibanja o razmerju s Chrisom Martinom

London, 05. 01. 2026 21.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Sophie Turner

Igralka Sophie Turner je v nedavnem intervjuju spregovorila o izzivih, s katerimi se sooča na ljubezenskem področju. Ne hodim na zmenke, je jasno zavrnila tudi ugibanja, da naj bi se zapletla s pevcem priljubljene skupine Coldplay.

Sophie Turner, ki jo je na sam vrh v igralskem svetu izstrelila vloga v seriji Igra prestolov, je odkrito priznala, da se trudi ujeti ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. V preteklih mesecih so bile v javnosti vse glasnejše govorice, da naj bi se med Sophie in Chrisom Martinom, pevcem skupine Coldplay, ljubezensko zaiskrilo. V nedavnem intervjuju je 29-letna igralka za tuje medije zdaj iskreno povedala, da pogosto zanemarja določene vidike svojega življenja. Kot pravi, v zadnjem času nima veliko časa za ljubezen.

"Včasih popolnoma pozabim dele svojega življenja. Prijateljev tako nisem videla že več tednov, na zmenku pa nisem bila že več mesecev," je priznala.

Sophie Turner
Sophie Turner
FOTO: AP

S tem je utišala tudi govorice, da naj bi se skrivaj videvala s pevcem Chrisom Martinom. Lani oktobra naj bi bila namreč opažena na skupni večerji. A zvezdnica zdaj poudarja, da svoj čas namenja izključno delu in družini. Pri tem se osredotoča na svoji hčerki: petletno Willi in triletno Delphine, ki ju ima z bivšim možem Joejem Jonasom. "Trenutno sem sposobna le dela in družine, vendar delam na tem. Prišla bom do tja," je dodala.

Turner je spregovorila tudi o vstopu v trideseta leta in dejala, da upa na mirnejše obdobje po tem, kar pravi, da so bila precej težka dvajseta. "Dolgo časa je bilo vse zelo kaotično in pripravljena sem, da se stvari malo umirijo," je zaključila.

Sophie Turner in Joe Jonas
Sophie Turner in Joe Jonas
FOTO: AP

Spomnimo, da sta Sophie Turner in Joe Jonas začela razmerje leta 2016, se poročila leta 2019 in končala zakon leta 2023, čemur je sledil burni boj za skrbništvo nad otroki. 

Preberi še Joe Jonas in Sophie Turner dosegla poravnavo v ločitvenem postopku

Ločitev je bila dokončno zaključena septembra 2024. Po tem je bila Turner na kratko v razmerju z britanskim aristokratom Peregrino Pearsonom, mediji pa so jo nazadnje povezovali s Chrisom Martinom. Čeprav sta se po poročanju ameriških medijev večkrat srečala, nobeden od njiju razmerja ni javno potrdil.

sophie turner chris martin govorice

Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale

