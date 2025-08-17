Svetli način
Sophie Turner: Poljubljanje s Kitom Haringtonom je bilo odvratno

London, 17. 08. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
8

Kako je videti, ko morata dobra prijatelja odigrati intimne prizore? To sta na lastni koži izkusila Sophie Turner in Kit Harington. Igralka in igralec sta spletla močne prijateljske vezi pred več kot desetletjem na snemanju serije Igra prestolov, zdaj pa sta skupaj zaigrala v še neizdanem filmu. Turner je poljubljanje s Haringtonom opisala kot "odvratno".

Igralka Sophie Turner je dejala, da je bilo poljubljanje s Kitom Haringtonom na snemanju novega filma The Dreadful, ki še ni izšel,"odvratno". Igralca sta se na snemanju serije Igra prestolov, kjer sta igrala brata in sestro, pred več kot desetletjem namreč močno spoprijateljila.

Haringtona je za glavno moško vlogo v novem filmu sicer predlagala prav Turner, ki je pri filmu sodelovala tudi kot producentka. "Scenarij sem poslala Kitu in odgovoril mi je: 'Ja, z veseljem, ampak to bo res prekleto čudno, Soph'," je v pogovoru za oddajo Late Night with Seth Meyers povzela njegove besede.

Sprva ni vedela, o čem njen prijatelj govori. "Potem pa sem prebrala scenarij in ugotovila, da je veliko intimnih prizorov. Šele tedaj sem se zavedla: 'Pismo, to je moj brat'," je dejala. Kljub temu je kakovost scenarija pretehtala, da sta se oba odločila sprejeti vlogi.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Summer Fridays
17. 08. 2025 14.40
Ne razumem zakaj izbris pa še enkrat.. kako piše v originalu, ce je potem prevod v slovenščino: pismo, to je ..
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
17. 08. 2025 14.39
Več pa ni bilo?
ODGOVORI
0 0
Amor Fati
17. 08. 2025 14.29
-1
Nedolgo nazaj je bilo razkrito, da se je omenjena dama s fotografom neke priznane modne revije, ki ga je poznala vsega šest ur, sparčkala v zgornjem nastropju, medtem, ko je njene otroke njuna varuška mirkala v spodnjem nastropju. Res je posebna dama. No, vsaj reppat zna.
ODGOVORI
0 1
stumfeta
17. 08. 2025 14.37
Nič ni bilo razkrito, ampak ob vsaki priliki tole natolcevanje poslušamo.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
17. 08. 2025 13.59
-1
Tudi jaz se nebi. Pa sem moški.
ODGOVORI
1 2
Makalonce
17. 08. 2025 13.50
+4
Oohhhh grozna novica, oh ah ohh haha
ODGOVORI
6 2
jablan
17. 08. 2025 13.40
+3
Hahaha
ODGOVORI
5 2
