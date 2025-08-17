Sophie Turner: Poljubljanje s Kitom Haringtonom je bilo odvratno

Igralka Sophie Turner je dejala, da je bilo poljubljanje s Kitom Haringtonom na snemanju novega filma The Dreadful , ki še ni izšel, "odvratno" . Igralca sta se na snemanju serije Igra prestolov , kjer sta igrala brata in sestro, pred več kot desetletjem namreč močno spoprijateljila.

Haringtona je za glavno moško vlogo v novem filmu sicer predlagala prav Turner, ki je pri filmu sodelovala tudi kot producentka. "Scenarij sem poslala Kitu in odgovoril mi je: 'Ja, z veseljem, ampak to bo res prekleto čudno, Soph'," je v pogovoru za oddajo Late Night with Seth Meyers povzela njegove besede.

Sprva ni vedela, o čem njen prijatelj govori. "Potem pa sem prebrala scenarij in ugotovila, da je veliko intimnih prizorov. Šele tedaj sem se zavedla: 'Pismo, to je moj brat'," je dejala. Kljub temu je kakovost scenarija pretehtala, da sta se oba odločila sprejeti vlogi.