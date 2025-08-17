Sophie Turner: Poljubljanje s Kitom Haringtonom je bilo odvratno

Igralka Sophie Turner je dejala, da je bilo poljubljanje s Kitom Haringtonom na snemanju novega filma The Dreadful, ki še ni izšel,"odvratno". Igralca sta se na snemanju serije Igra prestolov, kjer sta igrala brata in sestro, pred več kot desetletjem namreč močno spoprijateljila.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Haringtona je za glavno moško vlogo v novem filmu sicer predlagala prav Turner, ki je pri filmu sodelovala tudi kot producentka. "Scenarij sem poslala Kitu in odgovoril mi je: 'Ja, z veseljem, ampak to bo res prekleto čudno, Soph'," je v pogovoru za oddajo Late Night with Seth Meyers povzela njegove besede.
Sprva ni vedela, o čem njen prijatelj govori. "Potem pa sem prebrala scenarij in ugotovila, da je veliko intimnih prizorov. Šele tedaj sem se zavedla: 'Pismo, to je moj brat'," je dejala. Kljub temu je kakovost scenarija pretehtala, da sta se oba odločila sprejeti vlogi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.