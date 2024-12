Sorrentino in Servillo bosta sodelovala tudi v novem filmu La Grazia

La Grazia bo sledil Sorrentinovemu zadnjemu filmu Partenope, oda njegovemu rodnemu Neaplju, s katero je letos zasedel vrh italijanskih kino blagajn.

To bo hkrati sedmi film, pri katerem 65-letni Paolo Servillo sodeluje s 54-letnim Tonijem Sorrentinom. Prvič sta skupaj sodelovala pri filmu L'Uomo in Piu' iz leta 2001, v katerem je Servillo odigral slavnega in karizmatičnega, a tudi ciničnega in samodestruktivnega neapeljskega pop pevca Antonia 'Tonyja' Pisapia.