South Park nad Trumpa: Njegov penis je drobcen, njegova ljubezen do nas velika

Animirana serija South Park, ki jo ustvarjata Trey Parker in Matt Stone, začenja svojo že 27. sezono in ostaja priljubljena, kot je bila na začetku. Prejšnja leta je med najbolj gorečimi demokrati sprožala kritike, da namerno ali nenamerno pomaga Donaldu Trumpu, zdaj pa so nad njo navdušeni.

Trump v postelji s hudičem.

Prva epizoda nove sezone si od začetka do konca grobo privošči Trumpa in med drugim govori o njegovi tožbi istoimenskega mesta, ukinitvi javnega medija NPR in drugih aktualnih temah, povezanih s Trumpovo politiko. Trump v njej tudi toži Jezusa za odškodnino in si prizadeva za spolne odnose s hudičem, ta pa ga zavrne zaradi premajhnega penisa in ker je jezen, ker se je Trumpovo ime pojavilo na seznamu prijateljev Jeffreyja Epsteina. Trumpov penis se nato pojavi tudi v delu, ki prikazuje Trumpa v puščavi. Epizoda se namreč konča s protrumpovskim oglasom, v katerem se gol ameriški predsednik, ustvarjen z umetno inteligenco, opoteka po puščavi. "Trump. Njegov penis je drobcen, toda njegova ljubezen do nas je velika," je slišati pripovedovalčev glas, medtem ko predsednik gol leži in kaže svoj penis.

Goli Trump v puščavi.