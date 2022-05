Spacey kot Tuđman v novem filmu poustvaril njegove najodmevnejše govore

Prvi javni prikaz celovečerca Bilo jednom u Hrvatskoj se je zgodil v zagrebškem Branimir centru, čeprav bi se moral premierno predstaviti na predsednikov stoti rojstni dan, 14. maja.

Sedlarjev projekt je vzbudil mnogo zanimanja in polemik, takoj ko so se v javnosti pojavile prve informacije o tem, da bo Tuđmana upodobil ravno Spacey. Tega so v svetu filma pred časom označili za nekdanjo zvezdo in mu zaprli mnoga vrata, črni madež na izjemni igralski karieri pa so pustili njegovo neprimerno vedenje ter številne obtožbe glede spolnih zlorab in nadlegovanja.

Sedlar je glede svoje izbire pred časom pojasnil: ''Odločili smo se za tega fantastičnega igralca, ki v filmu predstavi osem Tuđmanovih javnih govorov, zadnji, deveti monolog pa prične z besedami 'Če bi bil živ, bi bil danes star sto let'. V filmu v angleščini citira najbolj poznane govore, na velikem platnu pa nastopa sam.''

Igrani dokumentarni film, katerega scenarij je spisal Hrvoje Hitrec, je navdušil z izseki, v katerih je Spacey na splitski rivi, kamor je prišel po operaciji Nevihta. ''Kaj mi preostane, da vam obljubim?'' vpraša prisotne, ki mu na to odgovorijo: ''Vukovar, Vukovar.''